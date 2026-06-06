Pert nyert dalát is elénekli most Budapesten a világhírű énekes

Jason Derulo hamarosan Budapesten lép fel, de természetesen nem emiatt került a közelmúltban a címlapokra. A 2020-ban megjelent Savage Love nemcsak a TikTok egyik legnagyobb zenei jelensége lett, hanem a popkultúra meghatározó slágerei közé is bekerült. A dal később a BTS közreműködésével készült remixnek köszönhetően a Billboard Hot 100 élére is feljutott, és világszerte milliók kedvencévé vált. Azonban Matthew Spatola zenész pert indított Derulo és kiadója ellen, azt állítva, hogy a dal hangszeres részeinek kidolgozásában olyan mértékben vett részt, amely szerzői és produceri elismerést, valamint jogdíjakat is indokolna számára. Spatola gitáron és basszusgitáron működött közre a felvételeken, és úgy vélte, hozzájárulása túlmutatott egy egyszerű stúdiómunkán. Matthew Spatola ezért beperelte az énekes-dalszövegírót – írja a Rolling Stone.

Súlyos vádak érték Jason Derulo énekest: a Savage Love miatt kellett bíróságra mennie

Fotó: SCOTT EISEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jason Derulo három évig csatázott

A többszörös platinalemezes amerikai világsztár – aki legutóbb 8 éve járt nálunk – ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a zenész kizárólag az ő utasításait követte a felvételek során, és nem vett részt a dal kreatív megalkotásában. A tárgyalás során előkerült egy üzenetváltás is, amely szerint Spatola a munkájáért napi ezer dolláros díjazást kapott, ugyanakkor nem született olyan megállapodás, amely egyértelműen rendezte volna a későbbi szerzői jogi kérdéseket.

A három éven át tartó jogi csata végén májusban a Los Angeles-i esküdtszék Jason Derulónak adott igazat.

A döntés értelmében Spatola nem jogosult részesedésre a Savage Love bevételeiből, így a sláger hivatalos szerzői és produceri kreditjei változatlanok maradnak. Spatola összesen 2000 dolláros honoráriumot kapott két, 2020 áprilisában tartott stúdiósessionért, ugyanakkor közte és a világhírű énekes között nem született olyan szerződés, amely egyértelműen kizárta volna a zenész esetleges szerzői jogi igényeit, még abban az esetben is, ha hozzájárult a felvételhez

A magyar rajongók hamarosan élőben is láthatják a világsztárt: Jason Derulo 2026. június 10-én lép fel a Budapest Park színpadán. A The Last Dance World Tour budapesti állomásán az ominózus dalt, a Savage Love-ot is meghallgathatják élőben a rajongók.