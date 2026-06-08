Figyelmeztet a hatóság – aranyosnak tűnik, mégis veszélyes lehet ez a gyerekjáték

A lefoglalt játék neve „squishy”: ez egy puha, nyomkodható figura, amely gyakran ételre, például gombócra hasonlít, és sokszor dim sum dobozban árulják. Általában poliuretán habból vagy zselés anyagból készül, népszerűségét pedig főként a közösségi médiának, köztük a TikToknak köszönheti. Glasgow-ban a kereskedelmi felügyelet több mint 5900 hamis squishyt foglalt le egy Tradeston városrészben található raktárból.
A hamis „squishy” játék veszélyes anyagokat is tartalmazhat
A hatóságok szerint a hamis squishyk formaldehidet, oldószereket vagy ftalátokat is tartalmazhatnak, és erős vegyszerszagot áraszthatnak. Ezek fejfájást, hányingert, bőrirritációt vagy légzési panaszokat okozhatnak.
A termékek kisebb gyerekeknél fulladásveszélyt is jelenthetnek,
nem biztos, hogy megfelelnek a tűzvédelmi előírásoknak, és akár szét is szakadhatnak, így az ismeretlen összetételű töltőanyag kifolyhat belőlük.
Erre figyeljen vásárlás előtt
A hatóságok szerint gyanús lehet, ha a termék túl olcsó, nincs rendes csomagolása, erős vagy szokatlan szaga van, illetve hiányzik róla a CE- vagy UKCA-jelölés, a gyártói adat, a korhatár, a biztonsági figyelmeztetés vagy a használati útmutató.
A szakemberek azt kérik a vásárlóktól, hogy csak megbízható kereskedőtől vegyenek ilyen terméket. A glasgow-i hatóságok szerint a mostani akció több mint 400 ezer fontnyi kárt és egészségügyi kockázatot előzhetett meg – tájékoztatott az esetről a Sky News.
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