Pingponglabda méretű jégeső zilálta szét a várost – videó

Hatalmas jégeső zúdult Denver városára hétfő délután. Az időjárási jelenség miatt több járat is késett a Denveri Nemzetközi Repülőtéren – írja a CBS News.

Jégeső okozott fennakadásokat Denverben és a nemzetközi repülőtéren (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Több felvétel is készült a viharról, amely során pingponglabda méretű jégdarabok zúdultak a városra.

A nagy jégeső miatt az I-70-es autópályán haladó járművezetők kénytelenek voltak félreállni, és Denver északi részén található felüljárók alá húzódni.

A vihar ideiglenesen leállították a Denveri Nemzetközi Repülőtér forgalmát.

Hail in downtown Denver just after 1p today pic.twitter.com/lB5oV6onuF — Cory Reppenhagen (@CReppWx) June 1, 2026

Holy crap, massive hail storm just whacked downtown Denver, golf ball size hail. Views from the apartment near Confluence... pic.twitter.com/1EIlYG8ImB — Stephen Kneubuehl (@kneubuehl) June 1, 2026

