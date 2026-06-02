Pingponglabda méretű jégeső zilálta szét a várost – videó

Hatalmas jégeső zúdult Denver városára hétfő délután. Az időjárási jelenség miatt több járat is késett a Denveri Nemzetközi Repülőtéren – írja a CBS News.
Több felvétel is készült a viharról, amely során pingponglabda méretű jégdarabok zúdultak a városra.
A nagy jégeső miatt az I-70-es autópályán haladó járművezetők kénytelenek voltak félreállni, és Denver északi részén található felüljárók alá húzódni.
A vihar ideiglenesen leállították a Denveri Nemzetközi Repülőtér forgalmát.
