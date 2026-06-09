Jennifer Lopez bikinis képeitől felforrt az internet

Az 56 éves sztár egy barna bikiniben forgatott a tengerparton, miközben karaktere és Goldstein által alakított kollégája között bontakozott ki a történet egyik könnyed, romantikus jelenete. A felvételeken Jennifer Lopez humorosan reagált arra, hogy a homok mindenhová bejutott a forgatás során, ami vidám pillanatokat eredményezett a stáb számára is - írja a pagesix.

Jennifer Lopez jelenleg az Irodai Románc című filmet forgatja. A kép illusztráció. Fotó: DOMINIK BINDL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jennifer Lopez 56 évesen is kirobbanó formában van

A Netflix készülő filmjében Lopez egy légitársaság vezetőjét alakítja, aki egyben pilótaként is dolgozik. Karaktere idővel közelebbi kapcsolatba kerül a vállalat új jogi tanácsadójával, akit Goldstein formál meg. A történet középpontjában a két szereplő között kialakuló románc áll. A produkció körül az elmúlt hónapokban több találgatás is napvilágot látott, miután bennfentesek szerint a két színész között erős összhang alakult ki a forgatás során. A források ugyanakkor hangsúlyozták, hogy mindvégig professzionális módon dolgoztak együtt, miközben a stábtagok számára is feltűnő volt a jó kapcsolatuk.

A közös munka során Lopez többször is elismerően nyilatkozott partneréről.

Egy májusi rendezvényen úgy fogalmazott, hogy Goldstein személyisége kellemes meglepetést okozott számára, és a közös jelenetek forgatása alatt egyre jobb munkakapcsolat alakult ki közöttük. A színésznő ugyanakkor nemrég egy televíziós interjúban egyértelműen cáfolta azokat a pletykákat, amelyek szerint a való életben is romantikus kapcsolat lenne közte és Goldstein között. Lopez szerint gyakran előfordul, hogy a közvélemény és a bulvársajtó összeboronálja azokat a színészeket, akik együtt dolgoznak egy produkcióban, ám ez nem jelenti azt, hogy a híreszteléseknek valós alapjuk lenne.

Az Irodai Románc várhatóan a Netflix egyik kiemelt romantikus vígjátéka lesz, amelyben a humor és a munkahelyi kapcsolatok bonyodalmai egyaránt fontos szerepet kapnak.

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