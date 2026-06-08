Jennifer Lopez elképesztő ruhában jelent meg a vörös szőnyegen

Voltak, akik merész szabású ruhákkal hódítottak, mások csillogó kreációkban kápráztatták el a fotósokat, de egy dolog közös volt bennük: lehetetlen volt nem rájuk figyelni. A legnagyobb feltűnést kétségkívül Jennifer Lopez keltette, aki új Netflix-filmje, a Munkahelyi románc (Office Romance) New York-i premierjén jelent meg egy lenyűgöző, testhez simuló estélyiben, számolt be a Fox News.
Jennifer Lopez úgy nézett ki, mint egy királynő
Pánt nélküli ruhája kék-fehér virágmintákkal, csillogó flitterekkel és madármotívumokkal volt díszítve. A látványos uszály és a tökéletes szabás kiemelte a színész-énekesnő legendásan csodálatos alakját. A rajongók azonnal elárasztották dicséretekkel a közösségi oldalakat.
Mindig is te voltál A nő
– írta egyikük.
Brittany Snow ruhájától megőrültek az interneten
A Gotham Awards vörös szőnyegén Brittany Snow lopta el a show-t. A színésznő egy smaragdzöld, flitterekkel borított ruhában érkezett, amelyet egy különleges virágdíszes öv tett még látványosabbá. A kommentelők egyszerűen nem tudtak betelni a látvánnyal.
Minden szín mesésen áll rajtad
– írta egy rajongó.
Michelle Pfeiffer bebizonyította, hogy az idő neki dolgozik
A 68 éves Michelle Pfeiffer ismét megmutatta, miért tartják Hollywood egyik legelbűvölőbb sztárjának. A színésznő egy elegáns fehér Chanel ruhában jelent meg a Gotham Awardon, amelyet virágdíszek és tollas részletek tettek különlegessé. Az este során Legend Tribute-díjjal ismerték el több évtizedes pályafutását, a közönség pedig állva ünnepelte.
Emily Blunt kétszer is felrobbantotta a vörös szőnyeget
Emily Blunt a múlt héten nem egy, hanem rögtön két lélegzetelállító ruhában is megjelent. Először egy fekete bársony felsőrésszel és gyöngyökből készült szoknyával kombinált kreációban mutatkozott, amely merészen megvillantotta hosszú lábait.
Néhány nappal később pedig egy áttetsző, halványlila csipkeruhában kápráztatta el a rajongókat A leleplezés napja (Disclosure Day) brit premierjén. Sokan már most az év egyik legszebb vörös szőnyeges megjelenésének nevezik a szettet.
Carmen Electra még mindig elképesztő formában van
A Sikoly (Scary Movie) legújabb részének premierjén Carmen Electra ismét bebizonyította, hogy az évek múlása semmit sem vett el a vonzerejéből. A modell-színésznő egy áttetsző fekete ruhában érkezett, amely kiemelte tökéletes alakját. A látványos tüllszoknya és a tollas díszítések tovább fokozták az összhatást. A rajongók szerint egyszerűen lélegzetelállító volt.
Anna Faris is bevállalta a merész villantást
Ugyanennek a filmnek a premierjén Anna Faris sem maradt észrevétlen. A színésznő hát nélküli, fekete flitteres ruhában jelent meg, amely oldalán kivágásokkal hangsúlyozta karcsú alakját. A fotósok szinte folyamatosan körülötte nyüzsögtek.
Kerry Washington aranyba öltözve ragyogott
A Botrány (Scandal) sztárja egy aranyszínű Oscar de la Renta ruhában érkezett a Gotham Awardsra. Az elegáns, testhez simuló kreáció egyszerre volt visszafogott és rendkívül látványos. Washington az este során Spotlight Tribute-díjat is kapott, amelyet meghatottan vett át.
Nem lehetett levenni róluk a szemünket
A héten Claire Danes, Alison Brie, Molly Ringwald és Malin Akerman is káprázatos ruhákban jelent meg a vörös szőnyegen, de a legtöbb figyelmet kétségtelenül Jennifer Lopez, Emily Blunt és Carmen Electra kapta.
A sztárok ismét bebizonyították, hogy Hollywoodban nemcsak a filmekről, hanem a látványos vörös szőnyeges pillanatokról is szól a show.
Erről is írtunk korábban az Origón:
Jennifer Lopez ruhája feladta a harcot – a kamerák előtt történt meg a kínos baki
Fényűző premiernek indult az este, de végül egy váratlan jelenet miatt került reflektorfénybe a világsztár. Jennifer Lopez egy kisebb ruhabaleset ellenére is megőrizte eleganciáját a Munkahelyi románc premierjén.
Könnyek között beszélt Jennifer Lopez: drámai változás történt a családjában
Jennifer Lopez ismét minden tekintetet magára vonzott, amikor hétfő este távozott a Watch What Happens Live felvételéről New Yorkban. Jennifer Lopez mosolyogva üdvözölte rajongóit, mindössze néhány nappal azután, hogy tinédzser gyermeke nyilvánosan új nevet és új nemi identitást vállalt fel.