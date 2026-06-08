Jennifer Lopez elképesztő ruhában jelent meg a vörös szőnyegen

Voltak, akik merész szabású ruhákkal hódítottak, mások csillogó kreációkban kápráztatták el a fotósokat, de egy dolog közös volt bennük: lehetetlen volt nem rájuk figyelni. A legnagyobb feltűnést kétségkívül Jennifer Lopez keltette, aki új Netflix-filmje, a Munkahelyi románc (Office Romance) New York-i premierjén jelent meg egy lenyűgöző, testhez simuló estélyiben, számolt be a Fox News.

Jennifer Lopez testhez simuló estélyije vitte a prímet a sztárok múlt heti vörös szőnyeges megjelenései között – Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Jennifer Lopez úgy nézett ki, mint egy királynő

Pánt nélküli ruhája kék-fehér virágmintákkal, csillogó flitterekkel és madármotívumokkal volt díszítve. A látványos uszály és a tökéletes szabás kiemelte a színész-énekesnő legendásan csodálatos alakját. A rajongók azonnal elárasztották dicséretekkel a közösségi oldalakat.

Mindig is te voltál A nő

– írta egyikük.

Brittany Snow ruhájától megőrültek az interneten

A Gotham Awards vörös szőnyegén Brittany Snow lopta el a show-t. A színésznő egy smaragdzöld, flitterekkel borított ruhában érkezett, amelyet egy különleges virágdíszes öv tett még látványosabbá. A kommentelők egyszerűen nem tudtak betelni a látvánnyal.

Minden szín mesésen áll rajtad

– írta egy rajongó.

Michelle Pfeiffer bebizonyította, hogy az idő neki dolgozik

A 68 éves Michelle Pfeiffer ismét megmutatta, miért tartják Hollywood egyik legelbűvölőbb sztárjának. A színésznő egy elegáns fehér Chanel ruhában jelent meg a Gotham Awardon, amelyet virágdíszek és tollas részletek tettek különlegessé. Az este során Legend Tribute-díjjal ismerték el több évtizedes pályafutását, a közönség pedig állva ünnepelte.

Emily Blunt kétszer is felrobbantotta a vörös szőnyeget

Emily Blunt a múlt héten nem egy, hanem rögtön két lélegzetelállító ruhában is megjelent. Először egy fekete bársony felsőrésszel és gyöngyökből készült szoknyával kombinált kreációban mutatkozott, amely merészen megvillantotta hosszú lábait.

Néhány nappal később pedig egy áttetsző, halványlila csipkeruhában kápráztatta el a rajongókat A leleplezés napja (Disclosure Day) brit premierjén. Sokan már most az év egyik legszebb vörös szőnyeges megjelenésének nevezik a szettet.