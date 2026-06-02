Könnyek között beszélt Jennifer Lopez: drámai változás történt a családjában

Jennifer Lopez elegáns, mégis laza szettben érkezett: fehér kardigánt viselt hosszú rózsaszín selyemszoknyával és nyitott orrú magassarkúval. A megjelenést túlméretezett napszemüveg és arany nyaklánc tette teljessé. Az 56 éves sztár a stúdió előtt autogramokat osztogatott, miközben láthatóan jókedvűen beszélgetett a rajongókkal – írja a Daily Mail.
Jennifer Lopez gyermeke nagy változáson ment keresztül
A hétvége azonban elsősorban gyermeke ballagásáról szólt. A sztár ikrei, Max és az egykor Emme néven ismert gyermekük most fejezték be középiskolai tanulmányaikat. A Daily Mail szerint a fiatal a diplomaosztón már új fiúnevet használt, valamint férfi névmásokkal hivatkozott magára.
Jennifer Lopez korábban már utalt arra, hogy gyermeke nem-binárisként azonosítja magát. 2022-ben nagy visszhangot váltott ki, amikor egy koncerten „they” névmással mutatta be Emme-t a közönségnek.
A családi eseményen jelen volt Samuel Affleck is, Ben Affleck és Jennifer Garner fia. Bár Lopez és Affleck házassága rövid ideig tartott, a mozaikcsalád tagjai a válás után is szoros kapcsolatban maradtak.
A színésznő és énekesnő nemrég Jimmy Kimmel műsorában beszélt arról, mennyire nehezen viseli, hogy gyermekei hamarosan elköltöznek egyetemre.
Ne is beszéljünk róla, mert sírni fogok
– mondta meghatódva a műsorban.
Lopez elárulta, hogy már hónapok óta érzelmesen gondol arra, hogy az ikrek elhagyják a családi otthont. Ugyanakkor hangsúlyozta: számára a legfontosabb, hogy gyermekei boldogok legyenek és saját útjukat járják.
