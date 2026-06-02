Könnyek között beszélt Jennifer Lopez: drámai változás történt a családjában

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Jennifer Lopez ismét minden tekintetet magára vonzott, amikor hétfő este távozott a Watch What Happens Live felvételéről New Yorkban. Jennifer Lopez mosolyogva üdvözölte rajongóit, mindössze néhány nappal azután, hogy tinédzser gyermeke nyilvánosan új nevet és új nemi identitást vállalt fel.
Jennifer Lopez elegáns, mégis laza szettben érkezett: fehér kardigánt viselt hosszú rózsaszín selyemszoknyával és nyitott orrú magassarkúval. A megjelenést túlméretezett napszemüveg és arany nyaklánc tette teljessé. Az 56 éves sztár a stúdió előtt autogramokat osztogatott, miközben láthatóan jókedvűen beszélgetett a rajongókkal – írja a Daily Mail

Jennifer Lopez – Fotó: DOMINIK BINDL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Fotó: DOMINIK BINDL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jennifer Lopez gyermeke nagy változáson ment keresztül

A hétvége azonban elsősorban gyermeke ballagásáról szólt. A sztár ikrei, Max és az egykor Emme néven ismert gyermekük most fejezték be középiskolai tanulmányaikat. A Daily Mail szerint a fiatal a diplomaosztón már új fiúnevet használt, valamint férfi névmásokkal hivatkozott magára.

Jennifer Lopez korábban már utalt arra, hogy gyermeke nem-binárisként azonosítja magát. 2022-ben nagy visszhangot váltott ki, amikor egy koncerten „they” névmással mutatta be Emme-t a közönségnek.

A családi eseményen jelen volt Samuel Affleck is, Ben Affleck és Jennifer Garner fia. Bár Lopez és Affleck házassága rövid ideig tartott, a mozaikcsalád tagjai a válás után is szoros kapcsolatban maradtak.

A színésznő és énekesnő nemrég Jimmy Kimmel műsorában beszélt arról, mennyire nehezen viseli, hogy gyermekei hamarosan elköltöznek egyetemre.

Ne is beszéljünk róla, mert sírni fogok

– mondta meghatódva a műsorban.

Lopez elárulta, hogy már hónapok óta érzelmesen gondol arra, hogy az ikrek elhagyják a családi otthont. Ugyanakkor hangsúlyozta: számára a legfontosabb, hogy gyermekei boldogok legyenek és saját útjukat járják.

