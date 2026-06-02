Könnyek között beszélt Jennifer Lopez: drámai változás történt a családjában

Jennifer Lopez elegáns, mégis laza szettben érkezett: fehér kardigánt viselt hosszú rózsaszín selyemszoknyával és nyitott orrú magassarkúval. A megjelenést túlméretezett napszemüveg és arany nyaklánc tette teljessé. Az 56 éves sztár a stúdió előtt autogramokat osztogatott, miközben láthatóan jókedvűen beszélgetett a rajongókkal – írja a Daily Mail.

Fotó: DOMINIK BINDL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jennifer Lopez gyermeke nagy változáson ment keresztül

A hétvége azonban elsősorban gyermeke ballagásáról szólt. A sztár ikrei, Max és az egykor Emme néven ismert gyermekük most fejezték be középiskolai tanulmányaikat. A Daily Mail szerint a fiatal a diplomaosztón már új fiúnevet használt, valamint férfi névmásokkal hivatkozott magára.

La fille de Jennifer Lopez, Emme, vient de se déclarer TRANSGENRE !

Elle utilise maintenant les pronoms « He », s’appelle Oskar Muñiz et s’identifie comme un garçon.



Jennifer Lopez korábban már utalt arra, hogy gyermeke nem-binárisként azonosítja magát. 2022-ben nagy visszhangot váltott ki, amikor egy koncerten „they” névmással mutatta be Emme-t a közönségnek.

A családi eseményen jelen volt Samuel Affleck is, Ben Affleck és Jennifer Garner fia. Bár Lopez és Affleck házassága rövid ideig tartott, a mozaikcsalád tagjai a válás után is szoros kapcsolatban maradtak.

A színésznő és énekesnő nemrég Jimmy Kimmel műsorában beszélt arról, mennyire nehezen viseli, hogy gyermekei hamarosan elköltöznek egyetemre.

Ne is beszéljünk róla, mert sírni fogok

– mondta meghatódva a műsorban.

Lopez elárulta, hogy már hónapok óta érzelmesen gondol arra, hogy az ikrek elhagyják a családi otthont. Ugyanakkor hangsúlyozta: számára a legfontosabb, hogy gyermekei boldogok legyenek és saját útjukat járják.

