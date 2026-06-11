Az énekesnő kitálalt: megnevezte azokat a sztárokat, akikkel ágyba bújna

Jennifer Lopez meglepő kijelentéseket tett Brett Goldstein Films To Be Buried With című podcastjában, ahol kedvenc filmjeiről, kapcsolatairól és életének nehezebb időszakairól is beszélt - számolt be róla a Daily Mail.

Jennifer Lopez a Netflix 2026-os műsorbemutató eseményén New Yorkban 2026. május 13-án - Fotó: DOMINIK BINDL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A beszélgetés egyik legtöbbet idézett része a True Romance (Tiszta románc) című filmhez kapcsolódott. Az énekes- és színésznő elmondta, hogy a film szereplői és karakterei annyira lenyűgözték, hogy szinte bárkivel szívesen randizott volna közülük.

A sztár több nevet is megemlített, köztük Christian Slatert, Patricia Arquette-et, Dennis Hoppert, Christopher Walkent, Brad Pittet, James Gandolfinit és Gary Oldmant.

Lopez szerint nemcsak a színészek, hanem az általuk megformált karakterek is rendkívül erősek, karizmatikusak és emlékezetesek voltak. Külön kiemelte James Gandolfini és Patricia Arquette közös jeleneteit, valamint Brad Pitt rövid, de ikonikus szerepét.

A színésznő úgy fogalmazott, hogy a filmben látott alakítások annyira magával ragadták, hogy „bármelyikükkel lefeküdt volna”, ami szerinte a személyiségének egy sötétebb oldalát is megmutatja.

Jennifer Lopez a veszélyes szerelmekről is beszélt

A podcast során szóba került a Kilenc és fél hét című film is, amelyet Lopez szintén nagyra tart. Elmondása szerint mindig is vonzották azok a történetek, amelyekben erős szenvedély és megszállottság jelenik meg.

Hozzátette ugyanakkor, hogy ma már más szemmel nézi az ilyen kapcsolatokat. Szerinte sok olyan viselkedés, amelyet korábban romantikusnak tartottak, ma már egyértelműen mérgező vagy egészségtelen kapcsolatként lenne értelmezhető.

A beszélgetés során Jennifer Lopez a magánéletére is kitért. Felidézte, hogy válása idején egy brazil film megtekintése közben érzelmileg nagyon megterhelő pillanatokat élt át, és édesapja támogatása sokat segített neki a továbblépésben.

A világsztár szerint ez az élmény fontos szerepet játszott abban, hogy lezárja élete egyik nehéz fejezetét, és nyitott maradjon a jövőbeni kapcsolatokra. Nemrég egy televíziós interjúban arról is beszélt, hogy szerinte élete legnagyobb szerelme még előtte áll.