Jennifer Lopez ruhája feladta a harcot – a kamerák előtt történt meg a kínos baki

Jennifer Lopez ismét minden tekintetet magára vont a Munkahelyi románc New York-i premierjén, ahol egy látványos, hímzett couture ruhában érkezett a vörös szőnyegre. A fotósok előtt minden tökéletesen alakult, ám távozáskor a ruha uszálya váratlanul beakadt a járdába – írja a DailyMail.

Jennifer Lopez káprázatosan festett az Munkahelyi románc premierjén, de a távozáskor ruhájának uszálya kellemetlen pillanatokat okozott Fotó: NOAM GALAI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jennifer Lopez ruhája váratlanul megtréfálta a premierről távozva

Az 56 éves énekesnő és színésznő lehajolt, hogy kiszabadítsa az estélyit, miközben egy asszisztens is a segítségére sietett. A kellemetlen pillanat azonban nem tartott sokáig, Jennifer Lopez gyorsan rendezte a helyzetet, majd mosolyogva integetett a rajongóknak.

A premieren Jennifer Lopez filmbeli partnerével, Brett Goldsteinnel is feltűnően közeli hangulatban pózolt. A közös fotók ismét életre keltették a románcról szóló pletykákat, amelyeket a páros korábban már határozottan cáfolt.

A Munkahelyi románc című romantikus vígjátékban Jennifer Lopez egy sikeres vállalatvezetőt alakít, míg Brett Goldstein egy új ügyvéd szerepében borítja fel a megszokott szabályokat. A film június 5-én debütál a Netflix kínálatában.

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Jennifer Lopez ismét minden tekintetet magára vonzott, amikor hétfő este távozott a Watch What Happens Live felvételéről New Yorkban. Jennifer Lopez mosolyogva üdvözölte rajongóit, mindössze néhány nappal azután, hogy tinédzser gyermeke nyilvánosan új nevet és új nemi identitást vállalt fel.

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Több mint két évtizeddel azután, hogy divattörténelmet írt, a világsztár ismét felidézte egyik legismertebb vörös szőnyeges megjelenését. Jennifer Lopez egy televíziós interjúban arról beszélt, hogy a legendás zöld Versace ruhát akár 20 év múlva is szívesen újra viselné.