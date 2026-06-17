Agresszív rákkal diagnosztizálták Jeremy Clarksont

A korábbi Top Gear-műsorvezető a Clarkson's Farm ötödik évad utolsó epizódjaiban árulta el, hogy rákot diagnosztizáltak nála. Jeremy Clarkson elmondása szerint a betegséget májusban fedezték fel, és bár agresszív daganatról van szó, a kórt nagyon korai stádiumban sikerült azonosítani - írja a Sky News.

Jeremy Clarkson - Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A műsorban Clarkson a farm vezetőjének, Charlie Irelandnek és Kaleb Coopernek beszél az állapotáról. Később egy kórházi jelenetben arról is beszámol, hogy a kezelések során komplikációk léptek fel.

Egy ideig még itt leszek. Nem tudom, mi fog történni

– mondja az egyik felvételen.

A műsorvezető azt is kijelentette, hogy ha a kezelés sikeres lesz, visszatérhet a sorozat hatodik évadában.

Ha minden jól alakul, találkozunk a hatodik évadban. Ha nem, akkor nem. Vigyázzatok magatokra – fogalmazott.

Jeremy Clarksonnak korábban is voltak egészségügyi gondjai

Clarkson már korábban is komoly egészségügyi problémákkal küzdött. Két évvel ezelőtt szívműtéten esett át, miután egészségi állapota hirtelen romlani kezdett.

Akkor az orvosok szerint akár napokra lehetett attól, hogy súlyos állapotba kerüljön.

A televíziós személyiség később arról beszélt, hogy egyik koszorúere teljesen elzáródott, egy másik pedig szintén veszélyesen beszűkült. Az orvosok életmódváltást és a magas koleszterinszint csökkentését javasolták számára.

Jeremy Clarkson a BBC legendás autós műsorával, a Top Gearrel vált világhírűvé, majd Richard Hammond és James May oldalán a The Grand Tour házigazdája lett. Jelenleg a Clarkson's Farm mellett a Legyen Ön is milliomos! brit változatának műsorvezetőjeként is dolgozik.