Négyen zuhantak egy amerikai folyóba, egy fiatal nő meghalt

Halálos jet-ski baleset történt szombat este New York közelében, a Harlem folyón, Randall’s Island térségében. A rendőrség szerint két vízi jármű ütközött össze sötétedés után, este 10 óra körül.

Meghalt egy fiatal nő egy jet-ski balesetben New York közelében (A kép illusztráció) Fotó: Pexels

Meghalt egy fiatal nő egy jet-ski balesetben New York közelében

Az egyik jetskin egy 27 és egy 28 éves férfi utazott, a másikon pedig egy 26 éves férfi és egy 26 éves nő. Az ütközés erejétől mind a négyen a vízbe estek. A fiatal nő súlyos sérüléseket szenvedett, a rendőrség vízi egysége vitte kórházba, ahol később meghalt. Letartóztatás egyelőre nem történt, a nyomozás folyamatban van – számolt be a New York Post.

Korábban megírtuk, hogy a Baon.hu információi szerint május 25-én Baján, a Duna és a Sugovica összefolyásánál történt egy tisztázatlan vízi incidens. Meg nem erősített hírek szerint egy rendőrségi motorcsónak gázolhatott át egy jet-skivel közlekedő rendőrön, aki az ütközés után a folyóba zuhant.

Arról is beszámoltunk, hogy Bedford közelében súlyos vonatbaleset történt: egy mozdonyvezető meghalt, mintegy száz ember megsérült, egy jegyvizsgálót pedig hősként emlegetnek, mert sérülten is az utasok mentését segítette.