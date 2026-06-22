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baleset

Négyen zuhantak egy amerikai folyóba, egy fiatal nő meghalt

3 órája
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Sötétedés után történt tragikus jet-ski baleset New York közelében. Két vízi jármű ütközött össze a Harlem folyón, az ütközés után négyen a vízbe estek, egy 26 éves nő pedig később meghalt.
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Halálos jet-ski baleset történt szombat este New York közelében, a Harlem folyón, Randall’s Island térségében. A rendőrség szerint két vízi jármű ütközött össze sötétedés után, este 10 óra körül.

Meghalt egy fiatal nő egy jetskibalesetben New York közelében (A kép illusztráció)
 Meghalt egy fiatal nő egy jet-ski balesetben New York közelében (A kép illusztráció) Fotó: Pexels

Meghalt egy fiatal nő egy jet-ski balesetben New York közelében

Az egyik jetskin egy 27 és egy 28 éves férfi utazott, a másikon pedig egy 26 éves férfi és egy 26 éves nő. Az ütközés erejétől mind a négyen a vízbe estek. A fiatal nő súlyos sérüléseket szenvedett, a rendőrség vízi egysége vitte kórházba, ahol később meghalt. Letartóztatás egyelőre nem történt, a nyomozás folyamatban van – számolt be a New York Post.

Korábban megírtuk, hogy a Baon.hu információi szerint május 25-én Baján, a Duna és a Sugovica összefolyásánál történt egy tisztázatlan vízi incidens. Meg nem erősített hírek szerint egy rendőrségi motorcsónak gázolhatott át egy jet-skivel közlekedő rendőrön, aki az ütközés után a folyóba zuhant.

Arról is beszámoltunk, hogy Bedford közelében súlyos vonatbaleset történt: egy mozdonyvezető meghalt, mintegy száz ember megsérült, egy jegyvizsgálót pedig hősként emlegetnek, mert sérülten is az utasok mentését segítette.

 

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