Jill Biden

Kínos magyarázkodásba kezdett Jill Biden – így próbálta megvédeni férjét

22 perce
Olvasási idő: 4 perc
Hosszú ideje találgatások övezik Joe Biden egészségi állapotát és mentális fittségét. Jill Biden most egy televíziós interjúban beszélt arról, hogyan látta férje elnökségének utolsó éveit, valamint arról is, hogyan érintette családjukat a volt elnök daganatos betegsége.
Jill Biden öregedés Joe Biden

Jill Biden egy friss televíziós interjúban elismerte, hogy férje, Joe Biden elnökségének végére lelassult, ugyanakkor határozottan visszautasította azokat a véleményeket, amelyek szerint a volt amerikai elnök mentális hanyatláson ment volna keresztül - számolt be róla az Independent.

Former US First Lady Dr. Jill Biden speaks during the 29th annual Milken Institute Global Conference at the Beverly Hilton in Beverly Hills, California on May 5, 2026. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
Jill Biden szerint férje elnöksége végére lelassult, de nem mutatta mentális hanyatlás jeleit
Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

A korábbi first lady szerint Joe Biden ugyan idősebb lett és kevésbé volt energikus, de lényegét tekintve ugyanaz az ember maradt, mint korábban. Úgy fogalmazott, hogy az amerikai elnöki tisztség rendkívül megterhelő, és természetes módon felgyorsítja az öregedés folyamatát.

Mit mondott Jill Biden férje mentális állapotáról?

Jill Biden hangsúlyozta, hogy elnöksége alatt soha nem tapasztalt olyan jeleket, amelyek kognitív vagy mentális hanyatlásra utaltak volna Joe Bidennél. A korábbi first lady szerint a férje körüli viták jelentős része abból fakadt, hogy az emberek az öregedés természetes jeleit összekeverték a szellemi leépüléssel.

A CBS News műsorában azt is kijelentette, hogy ma is ugyanúgy gondolja: a korábbi években megfogalmazott kételyeknek nem volt valós alapjuk.

Az interjú során szóba került Joe Biden nemrég nyilvánosságra hozott prosztatarák-diagnózisa is. A volt first lady elmondta, hogy a családot váratlanul érte a hír, és komoly sokkot okozott számukra.

Jill Biden szerint a Fehér Házban kiváló egészségügyi ellátást kaptak, ezért különösen meglepte őket, hogy a betegséget korábban nem fedezték fel. Hozzátette, az orvosok szerint az idősebb férfiaknál alkalmazott szűrési ajánlások is szerepet játszhattak abban, hogy a daganat később került diagnosztizálásra.

Joe Biden vitája után Jill Biden a legrosszabbtól rettegett – „Azt hittem, stroke-ot kapott”

Jill Biden most először beszélt ennyire nyíltan férje hírhedt vitaszerepléséről. Joe Biden 2024-es vitája alatt a volt first lady attól tartott, hogy férje stroke-ot kapott.

 

