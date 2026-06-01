Kínos magyarázkodásba kezdett Jill Biden – így próbálta megvédeni férjét

Jill Biden egy friss televíziós interjúban elismerte, hogy férje, Joe Biden elnökségének végére lelassult, ugyanakkor határozottan visszautasította azokat a véleményeket, amelyek szerint a volt amerikai elnök mentális hanyatláson ment volna keresztül - számolt be róla az Independent.

Jill Biden szerint férje elnöksége végére lelassult, de nem mutatta mentális hanyatlás jeleit

A korábbi first lady szerint Joe Biden ugyan idősebb lett és kevésbé volt energikus, de lényegét tekintve ugyanaz az ember maradt, mint korábban. Úgy fogalmazott, hogy az amerikai elnöki tisztség rendkívül megterhelő, és természetes módon felgyorsítja az öregedés folyamatát.

Mit mondott Jill Biden férje mentális állapotáról?

Jill Biden hangsúlyozta, hogy elnöksége alatt soha nem tapasztalt olyan jeleket, amelyek kognitív vagy mentális hanyatlásra utaltak volna Joe Bidennél. A korábbi first lady szerint a férje körüli viták jelentős része abból fakadt, hogy az emberek az öregedés természetes jeleit összekeverték a szellemi leépüléssel.

A CBS News műsorában azt is kijelentette, hogy ma is ugyanúgy gondolja: a korábbi években megfogalmazott kételyeknek nem volt valós alapjuk.

Az interjú során szóba került Joe Biden nemrég nyilvánosságra hozott prosztatarák-diagnózisa is. A volt first lady elmondta, hogy a családot váratlanul érte a hír, és komoly sokkot okozott számukra.

Jill Biden szerint a Fehér Házban kiváló egészségügyi ellátást kaptak, ezért különösen meglepte őket, hogy a betegséget korábban nem fedezték fel. Hozzátette, az orvosok szerint az idősebb férfiaknál alkalmazott szűrési ajánlások is szerepet játszhattak abban, hogy a daganat később került diagnosztizálásra.

