Razzia indult: sorra tartóztatják le a celebeket és sorozatsztárokat – drogtesztet kell csinálniuk

A kábítószer-fogyasztás ügyében június 11-én több embert állítottak elő Isztambulban. A török sajtó beszámolói szerint az érintettek között volt Beren Saat színésznő, férje, Kenan Dogulu énekes, valamint Ayse Hatun Önal, a Miss Törökország 1999-es győztese is.

Kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt török sztárokat is előállítottak

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Kábítószer-fogyasztás miatt indult vizsgálat

A hatóságok a beszámolók szerint drogteszteket végeztek az előállított személyeken: vér-, vizelet- és hajmintát is vehettek tőlük. Többeket őrizetben tartottak, másokat bírósági felügyelet mellett engedtek szabadon, egyes esetekben az ország elhagyását is megtiltották.

Az ügy nem előzmény nélküli: Törökországban az elmúlt hónapokban több hasonló akció is volt, amelyekben színészeket, zenészeket, influenszereket, televíziós szereplőket és üzletembereket is érintettként neveztek meg.

A török büntető törvénykönyv szerint a kábítószer birtoklása vagy fogyasztása akár többéves szabadságvesztéssel is büntethető, bár az első alkalommal érintetteknél gyakran enyhébb, feltételes jellegű intézkedés is szóba kerülhet.

Sokan vitatják a razziák célját

A török hatóságok szerint az akciók a kábítószer elleni fellépés részei. Törökország földrajzi helyzete miatt fontos tranzitútvonalnak számít a tiltott szerek csempészetében, ezért a drogellenes fellépés régóta kiemelt ügy.

A kulturális élet szereplői és ellenzéki megszólalók ugyanakkor vitatják, hogy a hírességeket érintő látványos akciók valóban a drogprobléma megoldását szolgálják-e. Többen inkább figyelmeztető, példastatuáló kampányként értelmezik a történteket.

Az ügyekben a nyomozások tovább folytatódnak, a hatóságok pedig a teszteredmények és a vallomások alapján dönthetnek a következő jogi lépésekről – számolt be a Meduza.io.