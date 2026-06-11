Kutyák buktatták le a drogbárókat: elképesztő mennyiségű kábítószert találtak a faanyagban

A chilei vámhatóság közlése szerint összesen 1080 tonna, különböző kábítószerekkel szennyezett faanyagot foglaltak le egy összehangolt akció során. A szállítmányokban elsősorban kokaint és ketamint találtak. A lefoglalt drogok becsült utcai értéke az európai piacon eléri a 8,3 milliárd dollárt (2556 milliárd Ft). A hatóságok szerint ez akkora összeg, amely nagyságrendileg száz évnyi költségvetésüknek felel meg, számolt be a CBS News.

A nagy mennyiségű kábítószer felderítésében a keresőkutyák jelentős szerepet játszottak – Fotó: Chile Customs Bureau

Négylábú nyomozók szúrták ki a kábítószer-rakományt

A chilei vámhatóság külön kiemelte a keresőkutyák munkáját, amelyek a modern technológiákkal együtt segítettek azonosítani a gyanús szállítmányokat. A hatóságok fotókat is közzétettek a szolgálati kutyákról, amelyek a faanyag mellett dolgoztak a helyszínen.

Alejandra Arriaza, a vámhatóság vezetője szerint a sikeres akció jól mutatja, milyen fontos a folyamatos képzés és a speciális kutyás egységek munkája.

Fél éven át nyomoztak

A rekordméretű fogást egy hat hónapon át tartó nyomozás előzte meg. A vizsgálat során a hatóságok 45 konténert azonosítottak, amelyek Bolíviából érkeztek Chilébe. A szakemberek szerint a drogot úgy rejtették el a faanyagban, hogy annak kinyeréséhez speciális vegyi eljárásokra és laboratóriumi körülményekre lett volna szükség.

A nyomozás ráadásul még nem ért véget, így a lefoglalt mennyiség tovább növekedhet, ha újabb gyanús konténereket találnak.

Nem ez volt az egyetlen rekordfogás a térségben

Dél-Amerikában az elmúlt hónapokban több jelentős drogfogás is történt. Áprilisban Brazíliában egy Hulk nevű keresőkutya segítségével véletlenül bukkantak rá 48 tonna kábítószerre Rio de Janeiróban.

A mostani chilei akció azonban minden korábbi eredményt felülmúlt, ezért a hatóságok máris az ország történetének egyik legnagyobb rajtacsapásaként emlegetik.

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