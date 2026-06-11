Az Agymenők sztárja babát vár – különleges fotókkal jelentette be az örömhírt

Kaley Cuoco bejelentette, hogy második gyermekét várja vőlegényétől, Tom Pelphrey színésztől. A párnak már van egy hároméves kislánya, Matilda, aki hamarosan nagytestvérré válik – számolt be róla az Independent.

Kaley Cuoco és Tom Pelphrey 2024 augusztusában jelentették be eljegyzésüket. Azóta több alkalommal is betekintést engedtek közös életükbe a közösségi médiában.

Fotó: MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A színésznő Instagram-oldalán osztotta meg a hírt követőivel. Bejegyzésében arról írt, hogy a várandósság ezúttal több kihívást tartogatott számukra, ugyanakkor rendkívül hálásak ezért az időszakért.

A közzétett fotók és videók között szerepeltek családi képek, valamint egy 3D-s ultrahangvizsgálatról készült felvétel is. A képek alapján az is kiderült, hogy a pár ismét kislányt vár.

Kaley Cuoco terhes, ismét kislánya születik

A színésznő humoros hangvételű üzenetben számolt be a várandósságról, amelyhez több személyes pillanatot is megosztott követőivel.

Kaley Cuoco második gyermekét várja, miközben továbbra is aktív a szórakoztatóiparban. A színésznő leginkább Penny szerepéről ismert a nagy sikerű The Big Bang Theory (Agymenők) című sorozatból, amely világszerte ismertté tette.

Az elmúlt években több drámai produkcióban is szerepelt, köztük a The Flight Attendant és a Based On A True Story című szériákban. Tom Pelphrey szintén ismert színész, aki az Ozark című produkcióban nyújtott alakításával vált széles körben ismertté.