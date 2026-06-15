Nem fogja elhinni, mi történik a szervezetével meccsnézés közben

A kalóriaégetés a legtöbb embernek nem a focinézésről jut eszébe, pedig egy különösen izgalmas mérkőzés alatt a pulzus és az anyagcsere is felgyorsulhat. Egy átlagos testsúlyú felnőtt nagyjából 90–150 kalóriát használ fel másfél óra televíziózás során, a fokozott izgalom azonban ennél magasabb értéket is eredményezhet – írja a FOCUS online.

Egy feszült futballmérkőzés alatt akár jelentősen nőhet a kalóriafelhasználás

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Meglepően sok kalória éghet el meccsnézés közben

Egy brit kutatás korábban azt találta, hogy egy feszült horrorfilm megtekintése alatt a résztvevők átlagosan 184 kalóriát égettek el 90 perc alatt. A szakértők szerint hasonló folyamatok játszódhatnak le a focirajongóknál is, amikor egy gólhelyzet, tizenegyes vagy vitatott játékvezetői döntés miatt megemelkedik a pulzusuk.

A megnövekedett kalóriaégetés hátterében a szervezet stresszreakciói állnak. Az izgalom fokozza a pulzust, a légzést és az anyagcserét, ami magasabb energiafelhasználással járhat.

További kalóriákat égethetnek el azok a szurkolók, akik a mérkőzés közben rendszeresen felugranak, gesztikulálnak, énekelnek vagy ünneplik a gólokat. Az aktív drukkolás jóval több energiát igényel, mint a mozdulatlan tévénézés.

A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a focinézés közben elfogyasztott sörök, üdítők és chipsek könnyedén ellensúlyozhatják az elégetett kalóriákat. Egy fél zacskó chips például akár 500 kalóriát is tartalmazhat, ami többszöröse annak, amit egy izgalmas mérkőzés alatt elégethetünk.

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