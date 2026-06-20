Átrendezi a hétvégét az időjárás, egész Európa szenved a hőségtől – videó

Több mint ötven megyét érint a narancssárga riasztás Franciaországban, amely vasárnapra több megyében is vörös riasztási szintet érhet el a kánikula miatt. Tegnap 38,2 °C-os fokot mértek Meuse-ban és az ország több pontján 35-38 fok felett volt a hőmérséklet. Sébastien Lecornu válságstábot hívott össze a helyzet kezelésére. Franciaországban 41 millió embert érint majd a riasztás, a hőhullámmal érintett területek száma egyre nő – írta a Le Figaro.
Párizs minden parkja és kertje folyamatosan nyitva tart
A fővárost sújtó hőhullám miatt Párizs is fokozott intézkedéseket léptetett életbe. A francia főváros 550 város parkja és kertje a hőhullám végéig éjjel-nappal nyitva marad – jelentette be pénteken Emmanuel Grégoire párizsi polgármester a Le Parisien által közvetített sajtótájékoztatón. A városvezetés emellett 1200 légkondicionáló berendezés telepítését tervezi a 620 párizsi óvodában és általános iskolában. A jövő hét végéig minden intézményt legalább egy berendezéssel kell felszerelni.
A Franciaországot jelenleg sújtó hőhullám „időtartamát és súlyosságát tekintve megegyezhet a 2003. augusztusival”
– jelentette be pénteken a Météo-France.
A francia fővárosban zajló kulturális programokat is érinti a kánikula, egyes programokat törölni kellett. A Louvre közösségi oldalán jelenetette be, hogy nem tartják meg a szombatra tervezett koncertet, amelynek a világhírű múzeum.
Németországban is kánikula várható
A Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) fülledt időjárást 38 fokot jósol. Az ország déli és nyugati részén, a bajor Kitzingenben 38,5 fokot mértek, míg a rajna-pfalzi Bad Kreuznach 38 fok volt.
Bár a hőmérsékletek rendkívül magasak, az elmúlt napokban még nem dőlt meg rekord Németországban.
A Frankfurter Allgemeine Zeitung felidézte, hogy a legmagasabb hőmérsékletet 2019. július 25-én Tönisvorstban és Duisburg-Baerlben mérték: akkor a hőmérő 41,2 fokot mutatott. A júniusban valaha mért legmagasabb értéket szintén 2019-ben rögzítették: június 30-án a meteorológusok 39,6 fokot mértek Bernburgban, Szász-Anhaltban.
Olaszországban is a legmagasabb fokozatú riasztás van érvényben
A 2026-os év második hőhulláma érte el Olaszországot, amely összesen 27 városközpontot érint. A legmagasabb fokozatú riasztást adták ki Bolzanóra, Milánóra és Rietire és Bologna, Brescia, Firenze, Perugia és Torino területét is eléri az extrém időjárás. Rómában egyelőre narancssárga szintű riasztás van érvényben. Az olasz egészségügyi tárca ingyenes segélyszámot is indított, amely június 22-től szeptember 11-ig elérhető, és amelyen a hőhullámok egészségre gyakorolt hatásainak enyhítéséről kaphatnak hasznos tanácsokat és segítséget az emberek – írta a La Sicilia.
A hőség elleni védekezést segítve az olasz Egészségügyi Minisztérium ajánlásokat is megfogalmazott a hőség idejére. Ezek a tanácsok bármely hőségriadóval érintett területen fontosak és hasznosak lehetnek:
- lehetőleg tartózkodjunk zárt, hűvös helyen a nap legforróbb óráiban
- igyunk bőségesen folyadékot, kerülve az alkoholt és a koffeintartalmú italokat,
- kerüljük a testmozgást a nap legforróbb óráiban
- soha ne hagyjuk csecsemőket, gyermekeket vagy háziállatokat az autóban, még rövid időre sem
Spanyolországban rekord dőlhet meg
Az AEMET, a spanyol állami meteorológiai szolgálat tartósan magas hőmérsékletre figyelmeztet, amely több spanyol tartományban is megdöntheti az évszakra jellemző rekordokat, helyenként a hőmérséklet akár a 42-44 fokot is meghaladhatja, és éjszaka alig lesz enyhülés.
A part menti területeken trópusi éjszakákra kell számítani, ahol a legalacsonyabb hőmérséklet is csak 25 fok lehet.
Még Angliát is eléri a hőség
Már most is szokatlanul meleg az időjárás Anglia több területenén, amely csak fokozódik: narancssárga riasztás van érvényben hétfőre és keddre Anglia déli részének nagy részén, beleértve Londont is.
A Met Office szerint a júniusban valaha mért legmagasabb hőmérsékleti rekord – a 35,6 °C, amelyet 1957-ben és 1976-ban értek el – a jövő hét elején megdőlhet. A Met Office szerint a 2026-os tavasz (március elejétől május végéig) volt a valaha mért legmelegebb Angliában és Walesben.