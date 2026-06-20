Átrendezi a hétvégét az időjárás, egész Európa szenved a hőségtől – videó

Több mint ötven megyét érint a narancssárga riasztás Franciaországban, amely vasárnapra több megyében is vörös riasztási szintet érhet el a kánikula miatt. Tegnap 38,2 °C-os fokot mértek Meuse-ban és az ország több pontján 35-38 fok felett volt a hőmérséklet. Sébastien Lecornu válságstábot hívott össze a helyzet kezelésére. Franciaországban 41 millió embert érint majd a riasztás, a hőhullámmal érintett területek száma egyre nő – írta a Le Figaro.

Európa szenved a hőségtől, több helyen riasztást adtak ki a kánikula miatt Fotó: JEROME GILLES / NurPhoto

Párizs minden parkja és kertje folyamatosan nyitva tart

A fővárost sújtó hőhullám miatt Párizs is fokozott intézkedéseket léptetett életbe. A francia főváros 550 város parkja és kertje a hőhullám végéig éjjel-nappal nyitva marad – jelentette be pénteken Emmanuel Grégoire párizsi polgármester a Le Parisien által közvetített sajtótájékoztatón. A városvezetés emellett 1200 légkondicionáló berendezés telepítését tervezi a 620 párizsi óvodában és általános iskolában. A jövő hét végéig minden intézményt legalább egy berendezéssel kell felszerelni.

A Franciaországot jelenleg sújtó hőhullám „időtartamát és súlyosságát tekintve megegyezhet a 2003. augusztusival”

– jelentette be pénteken a Météo-France.

A francia fővárosban zajló kulturális programokat is érinti a kánikula, egyes programokat törölni kellett. A Louvre közösségi oldalán jelenetette be, hogy nem tartják meg a szombatra tervezett koncertet, amelynek a világhírű múzeum.

⚠️ 🇫🇷 Chers visiteurs,

En raison des alertes canicule annoncées pour ce week-end, le concert de l’Orchestre de Paris du samedi 20 juin, prévu sous la Pyramide, doit être annulé.



Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.



⚠️ 🌏 Dear visitors, Due to the… pic.twitter.com/1LOBtD06l3 — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) June 19, 2026

Németországban is kánikula várható

A Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) fülledt időjárást 38 fokot jósol. Az ország déli és nyugati részén, a bajor Kitzingenben 38,5 fokot mértek, míg a rajna-pfalzi Bad Kreuznach 38 fok volt.

Bár a hőmérsékletek rendkívül magasak, az elmúlt napokban még nem dőlt meg rekord Németországban.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung felidézte, hogy a legmagasabb hőmérsékletet 2019. július 25-én Tönisvorstban és Duisburg-Baerlben mérték: akkor a hőmérő 41,2 fokot mutatott. A júniusban valaha mért legmagasabb értéket szintén 2019-ben rögzítették: június 30-án a meteorológusok 39,6 fokot mértek Bernburgban, Szász-Anhaltban.