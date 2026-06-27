Összetörik a szív: újabb csecsemő halt bele a kánikulába

Újabb fiatal életét követelte a rendkívüli európai hőség. Mint korábban beszámoltunk róla, Franciaországban a héten több gyermek is meghalt, miután egyedül maradt a tűzforró autóban. De nem csak a franciáknál, a spanyoloknál is szó szerint pusztít a kánikula: három nap alatt több mint 200 ember vesztette életét a hőkupola miatt, ami most hazánk felett is tetőzik.

Újabb gyermek vesztette életét a kánikula miatt. Fotó: David Tomaseti / Unsplash

Sokan hűsöléssel, fürdőzéssel próbálnak menekülni a hőség elől, azonban már ez is életeket követelt: Franciaországban 48-an fulladtak vízbe. Most pedig, a legutóbbi tragédia során egy 18 hónapos gyermek hunyt el Marseille-ban egy parkoló autóban. A kisgyermek hipertermiát szenvedett, kórházba szállították, de életét már nem tudták megmenteni. A feltételezések szerint a szülő munkába indulva megfeledkezett róla.

Tragédia tragédia hátán a kánikula miatt

A 18 hónapos gyermek halála előtt néhány nappal egy hároméves kisfiú is életét vesztette, miután egy felforrósodott autóban rekedt Párizs egyik elővárosában. A pontoise-i ügyészség szerint az édesapa azt hitte, hogy a kisfiú alszik, amikor a gyermek önállóan bemászott a családi autóba. A gyermekzár miatt azonban már nem tudott kijutni. Hétfőn további két kisgyermek, egy kétéves és egy négyéves testvér holttestére bukkantak egy parkoló autóban a dél-franciaországi Carpentras lakóövezetében. A feltételezések szerint ők is saját maguk szálltak be a járműbe, ahonnan később már nem tudtak kijutni, írja az UNILAD.