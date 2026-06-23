Történelmi hőhullám sújtja Európát, halálos áldozatai is vannak a hőségnek

Európa több részén már nem egyszerű nyári melegről, kánikuláról van szó, hanem olyan hőhullámról, amely a mindennapi életet is megbénítja. Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Angliában, Belgiumban és Görögországban is komoly intézkedéseket kellett bevezetni a rendkívüli hőség miatt.

Kánikula és hőség Európában: Franciaország a Fête de la Musique, vagyis a zene ünnepének 45. kiadását ünnepli perzselő hőségben. Az országban 35 megyére adtak ki vörös hőségriasztást, amely a legmagasabb figyelmeztetési szint. Fotó: BENJAMIN BERAUD / Hans Lucas

Európa több országában egyszerre okoz súlyos gondokat a hőhullám és a szélsőséges időjárás. Franciaországban iskolákat zártak be, Spanyolországban 44 fokot is mérhetnek, Olaszországban több nagyvárosra adtak ki vörös riasztást, Angliában pedig viharok, tüzek és közlekedési fennakadások után készülnek rekordközeli hőségre. A BBC frissülő összesítése szerint a következő napokban Nyugat- és Közép-Európa több térségében is tovább erősödhet a forróság.

Franciaországban legalább 18 ember meghalt a hőhullámban

Spanyolországban akár 44 fokot is mérhetnek

Olaszországban több nagyváros vörös riasztás alatt áll

Angliában viharok, tüzek és közlekedési fennakadások

Németországban öt ember halt meg fürdőzés közben

Belgiumban vonatokat törölnek, Görögországban pedig bozóttűz tombol

Franciaországban milliókat érint a hőségriasztás

Franciaországban a régiók több mint fele a legmagasabb időjárási figyelmeztetés alatt áll. A vörös hőségriasztás a francia rendszer legsúlyosabb fokozata, amely már potenciálisan életveszélyes körülményeket jelez. A Reuters szerint legalább 18 ember meghalt a kánikulában, köztük két gyerek, akiket egy felforrósodott autóban találtak meg.

A hőség több városban rekordokat döntött. Bordeaux-ban hétfőn 41,9 Celsius-fokot mértek, amivel megdőlt a tavaly augusztusi csúcs, Poitiers-ben pedig 41,2 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami az 1947-es rekordot múlta felül. Párizsban szerdára 41 fokot jeleznek előre.

A képen emberek keresnek árnyékot Toulouse főterén, miközben Franciaországban rekordközeli, 40 fok körüli hőség és vörös riasztás nehezíti a mindennapokat Fotó: ALAIN PITTON / NurPhoto

A rendkívüli időjárás az oktatást és a közlekedést is érinti. A hőség miatt 845 iskolát bezártak, további 1800 intézményben pedig engedélyezték, hogy a diákok korábban befejezzék a tanítást. Közben több mint egymillió középiskolásnak kell szóbeli érettségi vizsgát tennie a hőségben. A francia vasúttársaság, az SNCF arra kérte a sérülékeny utasokat, hogy a legforróbb napokon halasszák el vagy kerüljék a vonatozást.