Történelmi hőhullám sújtja Európát, halálos áldozatai is vannak a hőségnek

Európa több részén már nem egyszerű nyári melegről, kánikuláról van szó, hanem olyan hőhullámról, amely a mindennapi életet is megbénítja. Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Angliában, Belgiumban és Görögországban is komoly intézkedéseket kellett bevezetni a rendkívüli hőség miatt.
Európa több országában egyszerre okoz súlyos gondokat a hőhullám és a szélsőséges időjárás. Franciaországban iskolákat zártak be, Spanyolországban 44 fokot is mérhetnek, Olaszországban több nagyvárosra adtak ki vörös riasztást, Angliában pedig viharok, tüzek és közlekedési fennakadások után készülnek rekordközeli hőségre. A BBC frissülő összesítése szerint a következő napokban Nyugat- és Közép-Európa több térségében is tovább erősödhet a forróság.
- Franciaországban legalább 18 ember meghalt a hőhullámban
- Spanyolországban akár 44 fokot is mérhetnek
- Olaszországban több nagyváros vörös riasztás alatt áll
- Angliában viharok, tüzek és közlekedési fennakadások
- Németországban öt ember halt meg fürdőzés közben
- Belgiumban vonatokat törölnek, Görögországban pedig bozóttűz tombol
Franciaországban milliókat érint a hőségriasztás
Franciaországban a régiók több mint fele a legmagasabb időjárási figyelmeztetés alatt áll. A vörös hőségriasztás a francia rendszer legsúlyosabb fokozata, amely már potenciálisan életveszélyes körülményeket jelez. A Reuters szerint legalább 18 ember meghalt a kánikulában, köztük két gyerek, akiket egy felforrósodott autóban találtak meg.
A hőség több városban rekordokat döntött. Bordeaux-ban hétfőn 41,9 Celsius-fokot mértek, amivel megdőlt a tavaly augusztusi csúcs, Poitiers-ben pedig 41,2 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami az 1947-es rekordot múlta felül. Párizsban szerdára 41 fokot jeleznek előre.
A rendkívüli időjárás az oktatást és a közlekedést is érinti. A hőség miatt 845 iskolát bezártak, további 1800 intézményben pedig engedélyezték, hogy a diákok korábban befejezzék a tanítást. Közben több mint egymillió középiskolásnak kell szóbeli érettségi vizsgát tennie a hőségben. A francia vasúttársaság, az SNCF arra kérte a sérülékeny utasokat, hogy a legforróbb napokon halasszák el vagy kerüljék a vonatozást.
Spanyolországban akár 44 fokos kánikula is lehet
A hőhullámot a Szahara felől északra áramló forró levegő erősíti, amely a térség fölött rekedve tovább fokozza a meleget. Az előrejelzők szerint a mostani időjárási helyzet az elmúlt évek egyik leghosszabb hőhullámát hozhatja Európában.
Spanyolországban az Aemet meteorológiai szolgálat „rendkívül magas”, az évszakhoz képest 5–10 fokkal melegebb hőmérsékletekre figyelmeztetett. Egyes térségekben akár 44 fokot is mérhetnek. A Baszkföldre vörös riasztást adtak ki, San Sebastiánban pedig 40 fokot várnak, ami csaknem kétszerese az ilyenkor megszokott átlagos értéknek – írja a Reuters.
Olaszországban már az egészséges felnőttekre is veszélyes lehet a meleg
Olaszországban kedden már 15 városra adtak ki vörös egészségügyi figyelmeztetést, miután egy nappal korábban még 12 település volt a legmagasabb riasztási szinten. Róma, Milánó, Firenze, Torino és Velence is érintett. Ez a riasztási fokozat azt jelzi, hogy a hőség már nemcsak az idősekre és a krónikus betegekre, hanem az egészséges felnőttekre is veszélyes lehet – derül ki a Deutsche Welle cikkéből.
Az olasz kormány közben újra bevezetett rendkívüli munkaügyi védelmi intézkedéseket. Azok a cégek, amelyek a veszélyes hőhullám miatt leállítják vagy csökkentik működésüket, államilag támogatott bértámogatáshoz férhetnek hozzá. A lépés főleg a mezőgazdasági és építőipari dolgozókat védi, akik a leginkább ki vannak téve a tűző napnak. A hatóságok szerint a hőhullám június végéig, sőt akár július elejéig is eltarthat.
Angliában viharok után jöhet rekordmeleg
Az Egyesült Királyságban a hőhullámot heves viharok előzték meg. Délkelet-Angliában az éjszakai zivatarok áradásokat, tüzeket és közlekedési fennakadásokat okoztak, a Heathrow repülőtér vasúti kapcsolatai is érintettek voltak. Londonban a tűzoltók mintegy 400 hívást kaptak, legalább két lakástűzről pedig azt feltételezik, hogy villámcsapás okozhatta.
A Met Office ritka vörös hőségriasztást adott ki Anglia és Wales egyes részeire szerdára és csütörtökre. Az előrejelzések szerint a hőmérséklet egyes helyeken 38 fokig emelkedhet, kedden pedig akár megdőlhet a brit júniusi melegrekord is. A jelenlegi rekord 35,6 fok, amelyet 1976-ban mértek.
A brit meteorológiai szolgálat szerint a mostani hőség azért is lehet különösen megterhelő, mert a levegő páratartalma magas. A harmatpont akár 22 fokig emelkedhet, ami jóval meghaladja a 2022. júliusi rekordhőhullám idején mért értékeket. Ilyen körülmények között az izzadság lassabban párolog el, ezért a test nehezebben adja le a hőt, vagyis a forróság rosszabbnak érződhet, mint amit a hőmérő mutat.
Vonatokat törölnek, autópályákat zárnak le, hűtőpontokat nyitnak a hőség miatt
A hőség már a mindennapi működést is érinti több országban. Belgiumban rekordhőmérsékleteket várnak, a vasúttársaság pedig a hőség miatt több csúcsidős vonatot töröl hétfőn és kedden. Közép-Görögországban a forró, száraz idő és az erős szél miatt bozóttűz alakult ki Akraifnio közelében, a lángok miatt ideiglenesen egy fontos autópályát is le kellett zárni.
Amszterdam közben „lehűlőpontok” hálózatát alakítja ki, ahol a lakosok menedéket találhatnak a legnagyobb hőség elől. Könyvtárak, városi farmok, színházak, templomok, közösségi központok és szupermarketek is részt vesznek a programban. Ezeken a helyeken ülőhelyet, ivóvizet és mosdót biztosítanak, sok közülük háziállatokkal is látogatható. A kísérleti szakaszban a legtöbb pont Nieuw-West városrészben nyílik meg, ahol a városi modellezés szerint a legnagyobb a hőségkockázat – írja a BBC.