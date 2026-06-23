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hőség

Történelmi hőhullám sújtja Európát, halálos áldozatai is vannak a hőségnek

2 órája
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Súlyos kánikula sújtja Európa több országát, miközben a hőhullám napról napra erősödik. A meleg Franciaországban iskolabezárásokat, haláleseteket és közlekedési fennakadásokat okozott, Spanyolországban pedig akár 44 fokot is mérhetnek. Olaszországban több nagyvárosra vörös riasztást adtak ki, Angliában pedig viharok és tüzek után érkezhet rekordközeli hőség. Belgiumban vonatokat törölnek, Görögországban bozóttűz miatt autópályát zártak le.
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hőségidőjárásnyárhőhullámkánikulamelegEurópa

Európa több részén már nem egyszerű nyári melegről, kánikuláról van szó, hanem olyan hőhullámról, amely a mindennapi életet is megbénítja. Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Angliában, Belgiumban és Görögországban is komoly intézkedéseket kellett bevezetni a rendkívüli hőség miatt.

Kánikula és hőség Európában, Paris. June 21, 2026France is celebrating the 45th edition of the Fete de la Musique amid sweltering heat, with 35 departments under a red heat wave alertthe highest alert level.Photo by Benjamin Beraud / Hans LucasPhotograph by Benjamin Beraud / Hans Lucas.Paris. 2026-06-21La France celebre la 45e edition de la Fete de la musique sous une chaleur accablante, avec 35 departements places en vigilance rouge pour canicule, le plus haut niveau d alerte.Photographie de Benjamin Beraud / Hans Lucas (Photo by Benjamin Beraud / Hans Lucas via AFP)
Kánikula és hőség Európában: Franciaország a Fête de la Musique, vagyis a zene ünnepének 45. kiadását ünnepli perzselő hőségben. Az országban 35 megyére adtak ki vörös hőségriasztást, amely a legmagasabb figyelmeztetési szint. Fotó: BENJAMIN BERAUD / Hans Lucas

Európa több országában egyszerre okoz súlyos gondokat a hőhullám és a szélsőséges időjárás. Franciaországban iskolákat zártak be, Spanyolországban 44 fokot is mérhetnek, Olaszországban több nagyvárosra adtak ki vörös riasztást, Angliában pedig viharok, tüzek és közlekedési fennakadások után készülnek rekordközeli hőségre. A BBC frissülő összesítése szerint a következő napokban Nyugat- és Közép-Európa több térségében is tovább erősödhet a forróság.

  • Franciaországban legalább 18 ember meghalt a hőhullámban
  • Spanyolországban akár 44 fokot is mérhetnek
  • Olaszországban több nagyváros vörös riasztás alatt áll
  • Angliában viharok, tüzek és közlekedési fennakadások
  • Németországban öt ember halt meg fürdőzés közben
  • Belgiumban vonatokat törölnek, Görögországban pedig bozóttűz tombol

Franciaországban milliókat érint a hőségriasztás

Franciaországban a régiók több mint fele a legmagasabb időjárási figyelmeztetés alatt áll. A vörös hőségriasztás a francia rendszer legsúlyosabb fokozata, amely már potenciálisan életveszélyes körülményeket jelez. A Reuters szerint legalább 18 ember meghalt a kánikulában, köztük két gyerek, akiket egy felforrósodott autóban találtak meg.

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A hőség több városban rekordokat döntött. Bordeaux-ban hétfőn 41,9 Celsius-fokot mértek, amivel megdőlt a tavaly augusztusi csúcs, Poitiers-ben pedig 41,2 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami az 1947-es rekordot múlta felül. Párizsban szerdára 41 fokot jeleznek előre.

People seek shade in the Capitole Square, the main square of Toulouse, France, on June 22, 2026. France, along with Europe, experiences its second heatwave of the year, with temperatures in Toulouse reaching or exceeding 40?C. This heatwave is notable for its early onset, duration, and intensity, with numerous temperature records being surpassed. MeteoFrance indicates that this day may be the hottest or among the hottest on record. Temperature records are being broken, even at night, with France experiencing temperatures 8 to 16?C above normal for June. The heatwave is attributed to a phenomenon known as a heat dome, where hot air is trapped by cooler air. This event coincides with climate experts' concerns that limiting global warming to +1.5?C, as agreed in 2015 during the COP21 in Paris, may not be achievable, with France already 2.2?C above the temperatures of 1950-1990. Most French departments are under red alert, and schools have closed due to the heatwave. At least 18 people have died in France today due to the heat. Europe is experiencing unusually high temperatures. (Photo by Alain Pitton/NurPhoto) (Photo by Alain Pitton / NurPhoto via AFP)
A képen emberek keresnek árnyékot Toulouse főterén, miközben Franciaországban rekordközeli, 40 fok körüli hőség és vörös riasztás nehezíti a mindennapokat Fotó: ALAIN PITTON / NurPhoto

A rendkívüli időjárás az oktatást és a közlekedést is érinti. A hőség miatt 845 iskolát bezártak, további 1800 intézményben pedig engedélyezték, hogy a diákok korábban befejezzék a tanítást. Közben több mint egymillió középiskolásnak kell szóbeli érettségi vizsgát tennie a hőségben. A francia vasúttársaság, az SNCF arra kérte a sérülékeny utasokat, hogy a legforróbb napokon halasszák el vagy kerüljék a vonatozást.

Spanyolországban akár 44 fokos kánikula is lehet

A hőhullámot a Szahara felől északra áramló forró levegő erősíti, amely a térség fölött rekedve tovább fokozza a meleget. Az előrejelzők szerint a mostani időjárási helyzet az elmúlt évek egyik leghosszabb hőhullámát hozhatja Európában.

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Spanyolországban az Aemet meteorológiai szolgálat „rendkívül magas”, az évszakhoz képest 5–10 fokkal melegebb hőmérsékletekre figyelmeztetett. Egyes térségekben akár 44 fokot is mérhetnek. A Baszkföldre vörös riasztást adtak ki, San Sebastiánban pedig 40 fokot várnak, ami csaknem kétszerese az ilyenkor megszokott átlagos értéknek – írja a Reuters.

Olaszországban már az egészséges felnőttekre is veszélyes lehet a meleg

Olaszországban kedden már 15 városra adtak ki vörös egészségügyi figyelmeztetést, miután egy nappal korábban még 12 település volt a legmagasabb riasztási szinten. Róma, Milánó, Firenze, Torino és Velence is érintett. Ez a riasztási fokozat azt jelzi, hogy a hőség már nemcsak az idősekre és a krónikus betegekre, hanem az egészséges felnőttekre is veszélyes lehet – derül ki a Deutsche Welle cikkéből.

Close-up image of the hands of a French Red Cross volunteer from the Samu Social team handing water bottles and a cooling spray to a homeless person during an outreach patrol in Poitiers, Nouvelle Aquitaine, France, June 22, 2026. With temperatures above 40 degrees Celsius and overheated streets, the association distributes water, food, hygiene products and advice, and informs vulnerable people about their rights, temporary shelter options and available care while the Croix Rouge Francaise insignia is visible on the vest. (Photo by Jean-François FORT / Hans Lucas via AFP)
Hőhullám és kánikula Franciaországban is tombol: A képen a francia Vöröskereszt egyik önkéntese látható, amint vizet és hűsítő spray-t ad egy hajléktalan embernek a 40 fok feletti hőségben. Fotó: JEAN-FRANCOIS FORT / Hans Lucas

Az olasz kormány közben újra bevezetett rendkívüli munkaügyi védelmi intézkedéseket. Azok a cégek, amelyek a veszélyes hőhullám miatt leállítják vagy csökkentik működésüket, államilag támogatott bértámogatáshoz férhetnek hozzá. A lépés főleg a mezőgazdasági és építőipari dolgozókat védi, akik a leginkább ki vannak téve a tűző napnak. A hatóságok szerint a hőhullám június végéig, sőt akár július elejéig is eltarthat.

Angliában viharok után jöhet rekordmeleg

Az Egyesült Királyságban a hőhullámot heves viharok előzték meg. Délkelet-Angliában az éjszakai zivatarok áradásokat, tüzeket és közlekedési fennakadásokat okoztak, a Heathrow repülőtér vasúti kapcsolatai is érintettek voltak. Londonban a tűzoltók mintegy 400 hívást kaptak, legalább két lakástűzről pedig azt feltételezik, hogy villámcsapás okozhatta.

21 June 2026, Lower Saxony, Hanover: A bolt of lightning strikes in the morning as a thunderstorm front sweeps across the Hanover region and the Hildesheim district. Photo: Julian Stratenschulte/dpa (Photo by JULIAN STRATENSCHULTE / dpa Picture-Alliance via AFP)
A képen egy Hannover környékén lecsapó villám látható, miközben erős zivatarfront halad át a térségen, Németországban Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA

A Met Office ritka vörös hőségriasztást adott ki Anglia és Wales egyes részeire szerdára és csütörtökre. Az előrejelzések szerint a hőmérséklet egyes helyeken 38 fokig emelkedhet, kedden pedig akár megdőlhet a brit júniusi melegrekord is. A jelenlegi rekord 35,6 fok, amelyet 1976-ban mértek.

A brit meteorológiai szolgálat szerint a mostani hőség azért is lehet különösen megterhelő, mert a levegő páratartalma magas. A harmatpont akár 22 fokig emelkedhet, ami jóval meghaladja a 2022. júliusi rekordhőhullám idején mért értékeket. Ilyen körülmények között az izzadság lassabban párolog el, ezért a test nehezebben adja le a hőt, vagyis a forróság rosszabbnak érződhet, mint amit a hőmérő mutat.

VATICAN CITY, VATICAN - JUNE 22: Tourists carry umbrellas and electronic handheld fans to shield themselves from the blistering sun at the iconic St. Peter's Square in the Vatican City State, next to Rome, Italy on June 22, 2026. As an intense heat wave originating from Africa sweeps across Italy, authorities upgraded the capital city of Rome to a 'red' category alert, causing extreme afternoon heat that heavily challenged visitors exploring the historic landmarks. Claudia Chieppa / Anadolu (Photo by Claudia Chieppa / Anadolu via AFP)
A képen turisták láthatók a vatikáni Szent Péter téren, amint esernyőkkel és kézi ventilátorokkal próbálnak védekezni a rendkívüli hőség ellen Fotó: CLAUDIA CHIEPPA / ANADOLU

Vonatokat törölnek, autópályákat zárnak le, hűtőpontokat nyitnak a hőség miatt

A hőség már a mindennapi működést is érinti több országban. Belgiumban rekordhőmérsékleteket várnak, a vasúttársaság pedig a hőség miatt több csúcsidős vonatot töröl hétfőn és kedden. Közép-Görögországban a forró, száraz idő és az erős szél miatt bozóttűz alakult ki Akraifnio közelében, a lángok miatt ideiglenesen egy fontos autópályát is le kellett zárni.

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Amszterdam közben „lehűlőpontok” hálózatát alakítja ki, ahol a lakosok menedéket találhatnak a legnagyobb hőség elől. Könyvtárak, városi farmok, színházak, templomok, közösségi központok és szupermarketek is részt vesznek a programban. Ezeken a helyeken ülőhelyet, ivóvizet és mosdót biztosítanak, sok közülük háziállatokkal is látogatható. A kísérleti szakaszban a legtöbb pont Nieuw-West városrészben nyílik meg, ahol a városi modellezés szerint a legnagyobb a hőségkockázat – írja a BBC.

 

 

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