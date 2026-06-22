Tombol a gyilkos hőség: Két kisgyerek meghalt, miután autóban rekedtek a kánikulában

Két kisgyereket találtak holtan egy autóban Franciaországban, a rendkívüli hőség idején. A 2 és 4 éves gyerekek hétfő délután haltak meg Carpentras-ban, Vaucluse megyében, egy lakóövezeti parkolóban – számolt be a Le Figaro.

Kánikula: Két kisgyerek meghalt, miután benn rekedtek egy autóban a pokoli hőség idején (A kép illusztrációként szolgál)

Fotó: David Tomaseti / Unsplash

Kánikula: Két kisgyerek meghalt, miután benn rekedtek egy autóban a pokoli hőség idején

Az ügyészség szerint a halál pontos okát még vizsgálják, de elsődlegesen a kánikula szerepét tartják valószínűnek. A tűzoltók 13:20 körül kaptak riasztást, és a két gyereket szív- és légzésleállás állapotában találták meg.

A francia lap rendőrségi forrása szerint a 33 éves édesanya éppen vásárlásból tért vissza, amikor a gyerekek bemászhattak a család autójába, majd bent rekedhettek.

Franciaországban súlyos hőhullám tombol, de Magyarországon is veszélyes a kánikulai délután.

Ezekkel a módszerekkel védekezhet a hőség ellen

Visszatért a kánikula, a tartós meleg nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is lehet, ezért a hőség elleni védekezés ilyenkor különösen fontos. A kiszáradás, a napszúrás, a hőkimerülés és a hőguta megfelelő óvintézkedésekkel sok esetben megelőzhető.

Ilyen veszély is leselkedik az autósokra a kánikulában

Kevésbé koncentrált a sofőr, a technika is megszenvedi a nagy hőséget, így nagyobb odafigyelést kíván a vezetés. Érkezik az első idei kánikula, amire nem árt, ha felkészülnek a rövidebb-hosszabb autózás előtt állók. Mivel még a legtöbb autósnak még nem alkalmazásból temperálható autója van (plug-in hibridek és elektromos autók), nem árt, ha néhány tippet megszívlel az autós.