Kánikulai-tojás: a tetőn is megsül a reggeli Párizsban - videó

Franciaországban megdőlt a melegrekord és tovább fokozódik a kánikula. Kedden 29,8 Celsius-fokot mértek, ez pedig több mint a korábbi rekordok, a 2019. július 25-i és a 2003. augusztus 5-i 29,4 Celsius-fok. A legmagasabb értéket, 44,3 Celsius fokot a délnyugati Pissos településen mérték, Bordeaux közelében.

Kánikula Párizsban: sokan hűsölnek a francia főváros kedvelt helyén, a Saint-Martin-csatornánál. Fotó: JOEL SAGET / AFP

A már most történelminek számító hőségben Franciaországban szerda a negyedik egymást követő nap, amikor a legmagasabb szintű riasztás van érvényben, s immáron a 96 megyéből 58-at érint, beleértve az ország nyugati részét, Bretagne-t, Normandiát és a La Manche csatorna partvidékét is, ahol pedig általában mérsékeltebb az éghajlat – írta az MTI.

A Météo-France további 31 megyében narancssárga hőségriasztást jelzett, a lakosság több mint 90 százaléka van kitéve szélsőséges hőmérsékleteknek. Szerdán 39-41 Celsius fokos csúcshőmérsékletekre lehet számítani az ország nyugati és középső felének nagy részén.

Kánikulai-tojás: a tetőn is megsül a reggeli

A hőség mértékét jól mutatja, hogy már a tojás is megsül a napon. Ezt egy francia influenszer bizonyította be közösségi oldalán, amikor reggelijét sajátos módon készített el. A forróság ihlette étellel új gasztro-fogalmat is alkotott, Kánikulai tojás néven.

A párizsiaknak nemcsak gasztro-ihletet ad a hőség. Sokan hűsölnek, strandolnak a francia főváros kedvelt helyén, a Saint-Martin-csatornánál.

Fennakadásokat okoz a kánikula

A hőség sokaknak okoz nehézséget, a kánikulai időjárást a legtöbb ember rosszul viseli. Az extrém melegből adódó technikai problémák pedig tetézik a bajt.

Egy, a hőség okozta technika probléma miatt szerda reggel mintegy 68 ezer háztartás maradt áram nélkül Bretagne-ban, az ország nyugati részén, egy transzformátorral kapcsolatos hőmérsékleti incidens miatt – közölte a Finistere megye prefektúrája. Finistere is ahhoz az 58 megyéhez tartozik, amelyet szerdán vörös hőségriasztás alá helyeztek.

A baleset oka a jelenleg tapasztalt hőhullámhoz köthető. Az incidens nem okozott sérüléseket

– olvasható a közleményben, amit az MTI idézett. Ez az első ilyen mértékű áramkimaradás a hőhullám kezdete óta.