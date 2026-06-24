Kánikulai-tojás: a tetőn is megsül a reggeli Párizsban - videó

Franciaországban megdőlt a melegrekord és tovább fokozódik a kánikula. Kedden 29,8 Celsius-fokot mértek, ez pedig több mint a korábbi rekordok, a 2019. július 25-i és a 2003. augusztus 5-i 29,4 Celsius-fok. A legmagasabb értéket, 44,3 Celsius fokot a délnyugati Pissos településen mérték, Bordeaux közelében.
A már most történelminek számító hőségben Franciaországban szerda a negyedik egymást követő nap, amikor a legmagasabb szintű riasztás van érvényben, s immáron a 96 megyéből 58-at érint, beleértve az ország nyugati részét, Bretagne-t, Normandiát és a La Manche csatorna partvidékét is, ahol pedig általában mérsékeltebb az éghajlat – írta az MTI.
A Météo-France további 31 megyében narancssárga hőségriasztást jelzett, a lakosság több mint 90 százaléka van kitéve szélsőséges hőmérsékleteknek. Szerdán 39-41 Celsius fokos csúcshőmérsékletekre lehet számítani az ország nyugati és középső felének nagy részén.
Kánikulai-tojás: a tetőn is megsül a reggeli
A hőség mértékét jól mutatja, hogy már a tojás is megsül a napon. Ezt egy francia influenszer bizonyította be közösségi oldalán, amikor reggelijét sajátos módon készített el. A forróság ihlette étellel új gasztro-fogalmat is alkotott, Kánikulai tojás néven.
A párizsiaknak nemcsak gasztro-ihletet ad a hőség. Sokan hűsölnek, strandolnak a francia főváros kedvelt helyén, a Saint-Martin-csatornánál.
Fennakadásokat okoz a kánikula
A hőség sokaknak okoz nehézséget, a kánikulai időjárást a legtöbb ember rosszul viseli. Az extrém melegből adódó technikai problémák pedig tetézik a bajt.
Egy, a hőség okozta technika probléma miatt szerda reggel mintegy 68 ezer háztartás maradt áram nélkül Bretagne-ban, az ország nyugati részén, egy transzformátorral kapcsolatos hőmérsékleti incidens miatt – közölte a Finistere megye prefektúrája. Finistere is ahhoz az 58 megyéhez tartozik, amelyet szerdán vörös hőségriasztás alá helyeztek.
A baleset oka a jelenleg tapasztalt hőhullámhoz köthető. Az incidens nem okozott sérüléseket
– olvasható a közleményben, amit az MTI idézett. Ez az első ilyen mértékű áramkimaradás a hőhullám kezdete óta.
Az áramszünet kedden kezdődött Quimper városa közelében, ahol 106 ezer háztartásban maradt ki a szolgáltatás, azóta az áram helyreállítása és biztosítása folyamatban van a prefektúra szerint. A hálózatkezelő állami vállalat, az RTE és az áramszolgáltató Enedis munkatársai egész éjjel dolgoztak, és „a lehető leggyorsabb és fokozatos helyreállításon” dolgoznak az illetékesek szerint, akik azt ígérik, hogy az érintett háztartásokban legkorábban a nap végén lesz újra áram. Az idősotthonokat addig is generátorokkal látták el.
A kánikula miatt az országban több helyen kitörtek az idei első erdőtüzek is, a nukleáris erőművek többsége pedig lassított üzemmódban működik.
A hőség miatt jelentősek a fennakadások és zavarok a munkavégzés, a közlekedés vagy az oktatás terén az egész országban. A legforróbb országrészben az érettségi vizsgákat egy héttel elhalasztották, az iskolákban a tanítás pedig a szokásosnál előbb, kora délután ér véget. Az állami vasúttársaság (SNCF) több szakaszon is ritkította a vonatokat.
Rövidített nyitvatartással működnek Párizs ikonikus létesítményei
Párizsban az Eiffel-torony és a Louvre jelentett be rövidített nyitvatartást a kánikulai napokra. Az Eiffel-torony a hőség miatt délután 4 órakor bezár a szokásos 0 óra 45 perc helyett. A Louvre Múzeum a nap legforróbb óráiban tapasztalható emelkedő hőmérséklet és a nehéz látogatási és munkakörülmények miatt szerdától szombatig kivételesen korábban, délután 4 órakor zárja kapuit a megszokott 6 óra helyett.
Franciaországban a párizsi régión kívül a leglátogatottabb idegenforgalmi célpont, a normandiai Mont-Saint-Michel honlapján azt javasolja a turistáknak, hogy halasszák el látogatásukat a vörös színű hőségriasztás időszakában.
A Météo-France közlése szerint a júniusban szokatlan és rendkívüli hőség oka, hogy egy hatalmas, Afrikából érkező meleg levegőtömeg helyezkedett el Nyugat-Európa felett, amelyre a magas légnyomás "ránehezedik", és a nyomástól még melegebbé válik.