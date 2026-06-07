Súlyos vészhelyzetet hirdettek kanyaró miatt, már 74 esetet igazoltak

Kanyaróra utaló nyomokat találtak a szennyvízben az Egyesült Államokban, Kaliforniában. A hatóságok szerint ez arra is utalhat, hogy a vírus olyan helyeken is terjedhet, ahol még nem azonosítottak igazolt betegeket.
Kanyaró nyomaira bukkantak az Egyesült Államokban
A Merced megyei közegészségügyi hivatal rutinszerű szennyvízvizsgálat során talált kanyaróra utaló jeleket. A megyében egyelőre nincs igazolt klinikai eset, a hatóságok szerint azonban a lelet figyelmeztető jel lehet, mert a vírus akár észrevétlenül is jelen lehet a közösségben.
Kaliforniában eddig 74 kanyarós esetet igazoltak hét megyében. Ez az állam legmagasabb éves esetszáma hét év alatt, és már most jóval meghaladja a tavalyi adatokat, amikor egész évben 25 fertőzést jelentettek.
A kanyaró főként az oltatlan közösségekben terjed
Az egészségügyi adatok szerint a fertőzöttek körülbelül 96 százaléka oltatlan, vagy nem ismert az oltási státusza. A járvány annak ellenére erősödik, hogy Kaliforniában az óvodáskorú gyerekek nagyjából 95 százaléka megkapta az oltást.
A szakértők szerint a gondot az oltatlan közösségek elszigetelt gócpontjai okozzák. Ezekben a csoportokban a kanyaró gyorsan terjedhet, mert a vírus rendkívül fertőző.
Zárt térben egyetlen kanyarós beteg tízből akár kilenc oltatlan embernek is továbbadhatja a vírust. A fertőzés veszélyét növeli, hogy a kanyaró vírusa akár két órán át is a levegőben maradhat azután, hogy a beteg elhagyta a helyiséget.
A hatóságok közben a félretájékoztatásra is figyelmeztetnek. Az amerikai kanyaróhullám idején megnőtt az érdeklődés a vitaminokkal és alternatív kezelésekkel kapcsolatban, miközben a szakértők továbbra is az oltást tartják a legfontosabb védelemnek – írja a New York Post.
Súlyos riasztást adott ki a WHO kanyarójárvány miatt
Bangladesben gyorsan terjed a kanyaró, ezért a WHO riasztást adott ki a rendkívül fertőző vírusos betegség miatt. Március közepe és április 14. között közel 20 ezer kanyarógyanús esetet regisztráltak. A megbetegedések többsége öt év alatti gyerekeket érint, főként az oltatlanok vannak veszélyben.
Brutális mértékben terjed a kanyaró
Már 2026 januárjában írtunk az Egyesült Államokban újra megjelenő, és vészesen terjedő kanyarójárványról. 2025-ben drámai mértékben megemelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban. Az Amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) adatai szerint több mint 2000 igazolt esetet regisztráltak, ami a legmagasabb szám 1992 óta.
Hat európai országban is újra megjelent a rettegett kór
A közegészségügy világában ritkán érnek bennünket olyan megrázó hírek, mint amikor egy már legyőzöttnek hitt ellenség újra felüti a fejét. A Medical News Today cikke pontosan egy ilyen aggasztó jelenségre hívja fel a figyelmet: az Egyesült Királyság és több európai nemzet elveszítette a kanyarómentes státuszát. Ez a visszalépés nem csupán statisztikai adat, hanem komoly figyelmeztetés mindannyiunk számára a védőoltások fontosságáról.