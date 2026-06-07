Súlyos vészhelyzetet hirdettek kanyaró miatt, már 74 esetet igazoltak

Kanyaróra utaló nyomokat találtak a szennyvízben az Egyesült Államokban, Kaliforniában. A hatóságok szerint ez arra is utalhat, hogy a vírus olyan helyeken is terjedhet, ahol még nem azonosítottak igazolt betegeket.

Kanyaróvírus

Fotó: CAVALLINI JAMES / BSIP

Kanyaró nyomaira bukkantak az Egyesült Államokban

A Merced megyei közegészségügyi hivatal rutinszerű szennyvízvizsgálat során talált kanyaróra utaló jeleket. A megyében egyelőre nincs igazolt klinikai eset, a hatóságok szerint azonban a lelet figyelmeztető jel lehet, mert a vírus akár észrevétlenül is jelen lehet a közösségben.

Kaliforniában eddig 74 kanyarós esetet igazoltak hét megyében. Ez az állam legmagasabb éves esetszáma hét év alatt, és már most jóval meghaladja a tavalyi adatokat, amikor egész évben 25 fertőzést jelentettek.

A kanyaró főként az oltatlan közösségekben terjed

Az egészségügyi adatok szerint a fertőzöttek körülbelül 96 százaléka oltatlan, vagy nem ismert az oltási státusza. A járvány annak ellenére erősödik, hogy Kaliforniában az óvodáskorú gyerekek nagyjából 95 százaléka megkapta az oltást.

A szakértők szerint a gondot az oltatlan közösségek elszigetelt gócpontjai okozzák. Ezekben a csoportokban a kanyaró gyorsan terjedhet, mert a vírus rendkívül fertőző.

Zárt térben egyetlen kanyarós beteg tízből akár kilenc oltatlan embernek is továbbadhatja a vírust

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Zárt térben egyetlen kanyarós beteg tízből akár kilenc oltatlan embernek is továbbadhatja a vírust. A fertőzés veszélyét növeli, hogy a kanyaró vírusa akár két órán át is a levegőben maradhat azután, hogy a beteg elhagyta a helyiséget.

A hatóságok közben a félretájékoztatásra is figyelmeztetnek. Az amerikai kanyaróhullám idején megnőtt az érdeklődés a vitaminokkal és alternatív kezelésekkel kapcsolatban, miközben a szakértők továbbra is az oltást tartják a legfontosabb védelemnek – írja a New York Post.

Súlyos riasztást adott ki a WHO kanyarójárvány miatt

Bangladesben gyorsan terjed a kanyaró, ezért a WHO riasztást adott ki a rendkívül fertőző vírusos betegség miatt. Március közepe és április 14. között közel 20 ezer kanyarógyanús esetet regisztráltak. A megbetegedések többsége öt év alatti gyerekeket érint, főként az oltatlanok vannak veszélyben.