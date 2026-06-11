Kanyarójárvány terjed Európában – riasztó ütemben nő a fertőzöttek száma

A brit egészségügyi hatóságok adatai szerint idén már két gyermek vesztette életét a kanyarójárvány következtében az Egyesült Királyságban. Az esetek többsége olyan, tíz év alatti gyermekeket érintett, akik nem kapták meg a szükséges védőoltásokat – számolt be róla a Mirror.

A kanyaró elleni védőoltás továbbra is a leghatékonyabb védekezési forma – Képünk illusztráció

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Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) közölte, hogy az év eleje óta jelentősen emelkedett a megbetegedések száma, különösen Londonban, Kelet-Angliában és a West Midlands térségében. Az elmúlt két hétben 106 új, laboratóriumilag igazolt esetet regisztráltak, így január eleje és június 8. között összesen 736 fertőzést erősítettek meg.

A szakemberek szerint ez az első alkalom 2018 óta, hogy egyetlen év alatt két gyermek is meghalt a betegség következtében Angliában és Walesben.

Ismét terjed a kanyaró Európában

A kanyaró rendkívül fertőző betegség, amely köhögéssel, tüsszentéssel vagy akár a levegőben terjedő apró cseppeken keresztül is könnyen átadható. Bár sokan gyermekkori betegségként tekintenek rá, súlyos szövődményeket is okozhat, beleértve a tüdőgyulladást, az agyi károsodást, a vakságot vagy akár a halált.

A brit hatóságok szerint a járvány terjedésének egyik legfontosabb oka a védőoltások csökkenő aránya. A nyájimmunitás fenntartásához szükséges 95 százalékos átoltottság alá esett az MMR-oltás lefedettsége. A legfrissebb adatok szerint a 2024–2025-ös időszakban az ötéves gyermekek 91,9 százaléka kapta meg az első adag oltást, míg mindkét szükséges dózist csupán 83,7 százalékuk.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a vakcinák nemcsak az oltott gyermekeket védik, hanem azokat a csecsemőket és betegeket is, akik egészségügyi okok miatt nem kaphatják meg az oltást.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint a kanyaró 2021 és 2023 között gyakorlatilag megszűnt az Egyesült Királyságban, azonban 2024-től ismét tartósan jelen van az országban. A WHO szerint a csökkenő átoltottság miatt a vírus újra könnyebben tud terjedni a közösségekben.

A brit egészségügyi vezetők arra kérik a szülőket, hogy ellenőrizzék gyermekeik oltási státuszát, és pótolják az elmaradt vakcinákat, mivel ez továbbra is a leghatékonyabb védekezési mód a betegség ellen.