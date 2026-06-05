Futótűzként terjed az új villámdiéta – 5 kiló fogyást ígér 3 nap alatt

A katonai diéta alapja a jelentős kalóriamegvonás. A 3 napos diéta során a napi energiabevitel nagyjából 1000 kalóriára csökken, ami jelentős kalóriadeficitet eredményez. A módszer célja a gyors fogyás elérése rövid idő alatt, elsősorban a bevitt energia mennyiségének csökkentésével - számolt be róla a FIT BOOK.
Hogyan működik a katonai diéta?
A katonai étrend szigorú előírásokat tartalmaz. A résztvevőknek pontosan meghatározott élelmiszereket és mennyiségeket kell fogyasztaniuk, miközben a köztes étkezések nem engedélyezettek. A program három szigorú napból és négy enyhébb korlátozást tartalmazó napból áll.
Milyen ételeket lehet enni katonai diéta alatt?
A katonai diéta során az alábbi élelmiszerek szerepelhetnek az étrendben:
- grapefruit
- alma
- banán
- pirítós
- rizsszelet
- tojás
- túró
- cheddar sajt
- tonhal
- hús
- virsli
- zöldbab
- brokkoli
- sárgarépa
- mogyoróvaj
- sós keksz
- fekete kávé
- tea
- vaníliafagylalt
A katonai étrend egyik sajátossága, hogy a szigorú kalóriakorlátozás mellett olyan élelmiszerek is helyet kapnak benne, mint a virsli, a sós keksz vagy a vaníliafagylalt, amelyeket a szakértők nem tartanak tipikus fogyókúrás ételeknek.
Milyen ételek tiltottak katonai diéta alatt?
A diéta szabályai szerint az alábbi élelmiszerek fogyasztása nem megengedett:
- cukor
- a stevián kívüli édesítőszerek
- tej
- tejszín
- gyümölcslevek
- alkoholos italok
A tiltott élelmiszerek listája ugyanakkor több ponton is ellentmondásosnak tűnhet, mivel egyes cukortartalmú termékek mégis szerepelnek a menüben.
A katonai diéta egyszerűen követhető lehet azok számára, akik kevés időt fordítanak főzésre, mivel több előre csomagolt vagy könnyen beszerezhető élelmiszert tartalmaz. Ugyanakkor az éttermi étkezések, a családi programok és a társasági események megnehezíthetik a szabályok betartását.
Mik a katonai diéta előnyei és hátrányai?
A katonai diéta előnyei közé tartozik az egyszerűség, a magas folyadékbevitel és a nassolás mellőzése. Hátránya ugyanakkor, hogy villámdiétának számít, hosszú távon nehezen fenntartható, és növelheti a jojó-effektus kialakulásának kockázatát. Táplálkozási szakértők szerint a testsúlycsökkentés jelentős része vízvesztésből származhat, miközben az étrend nem biztosít minden szükséges tápanyagot.
Cikkünk folytatódik, a mintaétrend megtekintéséhez lapozzon!