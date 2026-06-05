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diéta

Futótűzként terjed az új villámdiéta – 5 kiló fogyást ígér 3 nap alatt

50 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Egyre többen keresnek gyors megoldást a testsúlycsökkentésre, ezért időről időre újabb fogyókúrás módszerek kerülnek reflektorfénybe. A katonai diéta néhány nap alatt látványos eredményt ígér, ugyanakkor a szakértők szerint több kérdést is felvet a módszer hatékonysága és biztonsága.
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diétajojó-effektusfogyás

A katonai diéta alapja a jelentős kalóriamegvonás. A 3 napos diéta során a napi energiabevitel nagyjából 1000 kalóriára csökken, ami jelentős kalóriadeficitet eredményez. A módszer célja a gyors fogyás elérése rövid idő alatt, elsősorban a bevitt energia mennyiségének csökkentésével - számolt be róla a FIT BOOK.

A katonai diéta szigorúan meghatározott étrendet ír elő
A katonai diéta szigorúan meghatározott étrendet ír elő
Fotó: Unsplash

Hogyan működik a katonai diéta?

A katonai étrend szigorú előírásokat tartalmaz. A résztvevőknek pontosan meghatározott élelmiszereket és mennyiségeket kell fogyasztaniuk, miközben a köztes étkezések nem engedélyezettek. A program három szigorú napból és négy enyhébb korlátozást tartalmazó napból áll.

Milyen ételeket lehet enni katonai diéta alatt?

A katonai diéta során az alábbi élelmiszerek szerepelhetnek az étrendben:

  • grapefruit
  • alma
  • banán
  • pirítós
  • rizsszelet
  • tojás
  • túró
  • cheddar sajt
  • tonhal
  • hús
  • virsli
  • zöldbab
  • brokkoli
  • sárgarépa
  • mogyoróvaj
  • sós keksz
  • fekete kávé
  • tea
  • vaníliafagylalt

A katonai étrend egyik sajátossága, hogy a szigorú kalóriakorlátozás mellett olyan élelmiszerek is helyet kapnak benne, mint a virsli, a sós keksz vagy a vaníliafagylalt, amelyeket a szakértők nem tartanak tipikus fogyókúrás ételeknek.

Milyen ételek tiltottak katonai diéta alatt?

A diéta szabályai szerint az alábbi élelmiszerek fogyasztása nem megengedett:

  • cukor
  • a stevián kívüli édesítőszerek
  • tej
  • tejszín
  • gyümölcslevek
  • alkoholos italok

A tiltott élelmiszerek listája ugyanakkor több ponton is ellentmondásosnak tűnhet, mivel egyes cukortartalmú termékek mégis szerepelnek a menüben.

A katonai diéta egyszerűen követhető lehet azok számára, akik kevés időt fordítanak főzésre, mivel több előre csomagolt vagy könnyen beszerezhető élelmiszert tartalmaz. Ugyanakkor az éttermi étkezések, a családi programok és a társasági események megnehezíthetik a szabályok betartását.

Mik a katonai diéta előnyei és hátrányai?

A katonai diéta előnyei közé tartozik az egyszerűség, a magas folyadékbevitel és a nassolás mellőzése. Hátránya ugyanakkor, hogy villámdiétának számít, hosszú távon nehezen fenntartható, és növelheti a jojó-effektus kialakulásának kockázatát. Táplálkozási szakértők szerint a testsúlycsökkentés jelentős része vízvesztésből származhat, miközben az étrend nem biztosít minden szükséges tápanyagot.

Cikkünk folytatódik, a mintaétrend megtekintéséhez lapozzon!

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