Futótűzként terjed az új villámdiéta – 5 kiló fogyást ígér 3 nap alatt

A katonai diéta alapja a jelentős kalóriamegvonás. A 3 napos diéta során a napi energiabevitel nagyjából 1000 kalóriára csökken, ami jelentős kalóriadeficitet eredményez. A módszer célja a gyors fogyás elérése rövid idő alatt, elsősorban a bevitt energia mennyiségének csökkentésével - számolt be róla a FIT BOOK.

A katonai diéta szigorúan meghatározott étrendet ír elő

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Hogyan működik a katonai diéta?

A katonai étrend szigorú előírásokat tartalmaz. A résztvevőknek pontosan meghatározott élelmiszereket és mennyiségeket kell fogyasztaniuk, miközben a köztes étkezések nem engedélyezettek. A program három szigorú napból és négy enyhébb korlátozást tartalmazó napból áll.

Milyen ételeket lehet enni katonai diéta alatt?

A katonai diéta során az alábbi élelmiszerek szerepelhetnek az étrendben:

grapefruit

alma

banán

pirítós

rizsszelet

tojás

túró

cheddar sajt

tonhal

hús

virsli

zöldbab

brokkoli

sárgarépa

mogyoróvaj

sós keksz

fekete kávé

tea

vaníliafagylalt

A katonai étrend egyik sajátossága, hogy a szigorú kalóriakorlátozás mellett olyan élelmiszerek is helyet kapnak benne, mint a virsli, a sós keksz vagy a vaníliafagylalt, amelyeket a szakértők nem tartanak tipikus fogyókúrás ételeknek.

Milyen ételek tiltottak katonai diéta alatt?

A diéta szabályai szerint az alábbi élelmiszerek fogyasztása nem megengedett:

cukor

a stevián kívüli édesítőszerek

tej

tejszín

gyümölcslevek

alkoholos italok

A tiltott élelmiszerek listája ugyanakkor több ponton is ellentmondásosnak tűnhet, mivel egyes cukortartalmú termékek mégis szerepelnek a menüben.

A katonai diéta egyszerűen követhető lehet azok számára, akik kevés időt fordítanak főzésre, mivel több előre csomagolt vagy könnyen beszerezhető élelmiszert tartalmaz. Ugyanakkor az éttermi étkezések, a családi programok és a társasági események megnehezíthetik a szabályok betartását.

Mik a katonai diéta előnyei és hátrányai?

A katonai diéta előnyei közé tartozik az egyszerűség, a magas folyadékbevitel és a nassolás mellőzése. Hátránya ugyanakkor, hogy villámdiétának számít, hosszú távon nehezen fenntartható, és növelheti a jojó-effektus kialakulásának kockázatát. Táplálkozási szakértők szerint a testsúlycsökkentés jelentős része vízvesztésből származhat, miközben az étrend nem biztosít minden szükséges tápanyagot.