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Elárulta magát Katy Perry? A rajongók szerint ez már több mint véletlen

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Egyetlen gesztus is elég volt ahhoz, hogy beinduljanak a találgatások a közösségi médiában. A rajongók szerint a jelenet akár arra is utalhat, hogy Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolata új szintre lépett.
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Katy PerryTribeca filmfesztiválJustin Trudeauterhesség

Az utóbbi hónapokban egyre nagyobb figyelem övezi Katy Perry magánéletét, különösen mióta nyilvánosságra került kapcsolata Justin Trudeau-val. A legfrissebb találgatásokat egy meghitt vörös szőnyeges pillanat indította el, amely után a rajongók azonnal terhességről kezdtek beszélni – írja a Daily Mail.

Katy Perry és Justin Trudeau a Tribeca Fesztiválon
Katy Perry és Justin Trudeau a Tribeca Fesztiválon – Fotó: THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Katy Perry babát várhat Justin Trudeau-tól?

Katy Perry új koncertfilmjének, a The Lifetimes Tour – Live from Paris című alkotásnak a Tribeca Fesztiválon tartott világpremierjén nemcsak az énekesnő produkciója, hanem a Justin Trudeau-val közös megjelenése is nagy figyelmet kapott. A vörös szőnyegen készült felvételeken látható, ahogy a korábbi kanadai miniszterelnök gyengéden átöleli Perryt, majd egy pillanatra a hasára teszi a kezét. A jelenet gyorsan elterjedt a közösségi médiában, ahol sok rajongó azonnal találgatni kezdett, vajon az énekesnő gyermeket vár-e. A spekulációkat tovább erősítette, hogy Perry mosolyogva, de finoman elhúzta Trudeau kezét a hasáról.

A videó láttán számos kommentelő úgy vélte, a gesztus akár többet is jelenthet egyszerű szeretetnyilvánításnál, míg mások szerint a pár csupán akaratlanul adott okot a találgatásokra. Akadtak olyanok is, akik úgy gondolták, Trudeau szándékosan játszott rá a pletykákra.

A terhességről szóló feltételezések ugyanakkor nem bizonyultak megalapozottnak. A párhoz közel álló források szerint Katy Perry jelenleg nem vár gyermeket, noha a jövőben nem zárkózik el a családbővítés lehetőségétől. A bennfentesek szerint Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolata kifejezetten jól alakul, és jelenleg a kapcsolatuk legboldogabb időszakát élik. Egyelőre nem foglalkoznak olyan komoly kérdésekkel, mint az eljegyzés vagy a házasság, inkább élvezik az együtt töltött időt és a közös élményeket.

A gyermekvállalás témája ugyan időről időre felmerül a rajongók körében, de jelenleg nem szerepel a közvetlen terveik között. Perry ráadásul az év második felében még több európai fellépésre készül, így most elsősorban a karrierjére és a magánéletében kialakult új egyensúlyra koncentrál.

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