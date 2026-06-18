Szaftos részletek derültek ki a volt miniszterelnök és a világhírű énekesnő viszonyáról

Katy Perry nem is lehetne boldogabb, mióta rátalált a szerelem Kanada korábbi miniszterelnöke, Justin Trudeau oldalán. A 41 éves énekesnő az Unfamous podcastban beszélt kapcsolatáról. Meghatódva mesélte el, mennyire megváltoztatta az életét a politikus iránt érzett szerelme.

Katy Perry új párja mellett talált rá önmagára. Fotó: THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Katy Perry megható szavakkal beszélt szerelméről

„Most már van szerelem az életemben és ez teljesen átalakított engem” – mondta lelkesen.

Amikor a Beatles azt énekli, hogy »all you need is love«, azt hiszed, ez csak egy közhely. De a közhelyeknek megvan az oka, amiért közhelyekké váltak.

Perry arról is beszélt, hogy a terápia és a transzcendentális meditáció sokat segített neki az elmúlt időszakban, amelyet élete egyik legnehezebb évének nevezett. Zenei karrierje megtorpant, miközben kilencéves kapcsolata Orlando Bloommal is véget ért.

Úgy tűnik azonban, hogy maga mögött hagyta a nehéz időszakot, és újra rátalált a boldogság Justin Trudeau mellett.

A pár már nyilvánosan sem titkolja kapcsolatát. Szombaton a kaliforniai Santa Barbarában piknikezés közben kapták lencsevégre őket, amint csókolóztak és gyengéd pillanatokat osztottak meg egymással.

Nem sokkal korábban az énekesnő már úgy hivatkozott Trudeau-ra, mint

„élete szerelmére”.

Perry, aki korábban Russell Brand felesége volt, majd tavaly júniusban szakított Orlando Bloommal, június 8-án a New York-i Katy Perry: The Lifetimes Tour koncertfilm premierjén mutatkozott először együtt a vörös szőnyegen a volt kanadai miniszterelnökkel.

Az énekesnő akkor is áradozott kapcsolatáról, és arról, milyen stabilitást hozott az életébe Trudeau.

Katy Perry jelenleg új zenéken dolgozik, miután legutóbbi albumai, a Smile és a 143, valamint több új dala sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Az énekesnő azonban továbbra is népszerű: több régebbi slágere is új lendületet kapott a közösségi médiában. A The One That Got Away például már több mint 1,6 milliárd lejátszásnál jár a Spotifyon, míg a Legendary Lovers című dala szintén jelentős népszerűségnövekedést ért el.