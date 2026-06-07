Nem a mennyiség számít: a kávé titka az időzítésben rejlik

Egy új kutatás szerint a kávé nemcsak élénkítő hatású, hanem a megfelelő időpontban fogyasztva akár az egészségre és a várható élettartamra is pozitív hatással lehet. A legfrissebb eredmények alapján azonban nem csak az számít, mennyi kávét iszunk, hanem az is, hogy mikor – írja a Focus.

A kávé akár az élettartamot is befolyásolhatja, de nem mindegy, mikor isszuk (A kép illusztráció.)

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Egy nagyszabású, az European Heart Journal-ban megjelent kutatás szerint azok az emberek, akik kizárólag délelőtt fogyasztanak kávét, jelentősen kedvezőbb egészségügyi mutatókkal rendelkeznek.

A vizsgálat alapján 12 százalékkal alacsonyabb az általános halálozási kockázat és 31 százalékkal alacsonyabb a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, mint azoknál, akik nem isznak kávét.

Azoknál viszont, akik egész nap vagy este is fogyasztanak kávét, ezek a pozitív hatások nem voltak kimutathatók.

Miért jobb a kávé reggel vagy délelőtt?

A szakértők szerint a magyarázat a szervezet természetes biológiai ritmusában keresendő. A reggeli kávé támogatja a szervezet „belső óráját”, és ebben az időszakban a test jobban reagál a benne található hatóanyagokra.

A délutáni vagy esti kávézás viszont problémás lehet, a koffein ugyanis gátolja a melatonin termelődését, amely az alvásért felelős hormon. Ha romlik az alvás minősége, az hosszú távon növelheti a krónikus betegségek kockázatát is.

A kutatások alapján a napi ideális mennyiség 2–3 csésze kávé, ami körülbelül 200–300 mg koffein.

Kávéval és csokival az egészségért? Furcsa elmélet terjed

A kávé és étcsokoládé egyre gyakrabban kerül a kutatások középpontjába, mivel számos vizsgálat kedvező egészségügyi hatásokkal hozta összefüggésbe rendszeres fogyasztásukat. A vizsgálatok szerint a mérsékelt mennyiségű kávé kapcsolatba hozható a szív- és érrendszeri betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség, egyes stroke-esetek, valamint bizonyos neurodegeneratív betegségek kisebb előfordulásával. További részletek az Origo oldalán.

Ezt igya hőség idején, ha valóban le akarja hűteni a szervezetét

Sokan ösztönösen jéghideg italokhoz nyúlnak a nagy nyári hőségben, mert azt gondolják, így tudják a leggyorsabban lehűteni a szervezetüket. A szakértők szerint azonban a túl hideg italok éppen az ellenkező hatást válthatják ki, és még jobban megterhelhetik a testet a forró napokon. A szoba hőmérsékletű vagy enyhén hűtött italok kevésbé terhelik meg a testet, miközben hatékonyabban támogatják a hidratálást.