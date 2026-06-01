Keith Richards ezt is megélte: 82 évesen hatalmas ajándékot kapott az élettől

A 30 éves modell a közösségi oldalán jelentette be az örömhírt egy megható fotóval, amelyen újszülött gyermekével látható. „A legjobb születésnapom – itt van velünk a kislányunk, Luna” – írta a bejegyzésben Keith Richards unokája.

A büszke dédnagypapa, Keith Richards

Fotó: CINDY ORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sztárok is gratuláltak Keith Richards unokájának

Ella Richards hosszú ideje alkot egy párt Sascha von Bismarck fotóssal, aki egy német arisztokrata család tagja. A baba érkezéséhez számos híresség gratulált, köztük divatikonok és ismert modellek is.

Keith Richards így már nemcsak ötszörös édesapa és nyolcszoros nagypapa, hanem dédnagypapa is lett. A Rolling Stones ikonja korábban már nyilvánosan is izgatottan beszélt arról, hogy alig várja első dédunokája születését.

A zenész bandatársa, Mick Jagger már 2014-ben dédnagypapa lett, így Keith Richards a második jelenlegi Rolling Stones-tag, aki ezt a különleges családi szerepet is megélheti.

