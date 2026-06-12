Kémkedés vádjával őrizetbe vettek egy amerikai polgárt Kínában

A rendelkezésre álló információk szerint Min Zin körülbelül két héttel ezelőtt érkezett a délnyugat-kínai Kunming városába, ahol a hatóságok azonnal őrizetbe vették. A kínai külügyminisztérium pénteken megerősítette az esetet. A hivatalos közlés szerint az amerikai férfit kémkedés és Kína nemzetbiztonságának veszélyeztetése miatt vették őrizetbe, adott hírt a Reuters.

Az amerikai állampolgárt kémkedés miatt őrizetbe vették a kínai hatóságok – Fotó: pexels.com

Lin Csien külügyi szóvivő közölte, hogy az ügyben a hatóságok a törvényeknek megfelelően járnak el. A kínai fél szerint Min Zin olyan tevékenységet folytatott, amely veszélyeztethette az ország nemzetbiztonságát. Arról egyelőre nem közöltek részleteket, pontosan milyen információk megszerzésével vagy továbbításával gyanúsítják.

Ismert szereplőt vádolnak kémkedéssel

Min Zin ismert szereplője a mianmari politikai életnek. Részt vett az 1988-as demokráciapárti mozgalomban, később pedig az Egyesült Államokban tanult politikatudományt. Ő alapította azt az elemzőközpontot is, amely évek óta figyelemmel kíséri a mianmari politikai és katonai eseményeket.

Az intézet különösen aktívan elemezte a mianmari katonai vezetés tevékenységét, a polgárháborús helyzetet, valamint az ország gazdasági válságát. Mianmarban 2021-ben katonai puccs döntötte meg a demokratikusan megválasztott kormányt, ami azóta is véres konfliktusokhoz vezet. Az elemzőközpont rendszeresen publikált jelentéseket a térség politikai fejleményeiről.

Különösen kényes időpontban történt

Az ügy azért is keltett nagy figyelmet, mert éppen akkor robbant ki, amikor az Egyesült Államok és Kína az elmúlt évek feszült viszonya után a kapcsolatok stabilizálásán dolgozik. Elemzők szerint egy ilyen horderejű letartóztatás könnyen újabb diplomáciai vitákat válthat ki a két nagyhatalom között.

A kínai hatóságok eddig nem hozták nyilvánosságra a nyomozás részleteit. Az amerikai külügyminisztérium és Min Zin intézete egyelőre nem reagált az ügyre. Hogy pontosan milyen bizonyítékok állnak a kémkedési vádak mögött, az továbbra sem ismert.

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Sokkoló állítás: kémteknősök és kémhalak úszkálnak a vízekben

Kína szerint már nem csak műholdak, drónok és titkosügynökök kémkednek az ország után. A kínai állambiztonság most egészen elképesztő állítással állt elő, szerintük a külföldi hírszerző szolgálatok teknősöket és halakat használnak arra, hogy érzékeny adatokat gyűjtsenek a kínai tengeri területeken.