Azonnali kényszerleszállásra volt szükség: rosszul lett a pilóta repülés közben

Rosszul lett egy kapitány egy gépen, ami miatt kényszerleszállást kellett végrehajtson az Air Canada légitársaság New Jersey-ből a kanadi Halifaxba tartó járata. A fedélzeten összesen 61 utas tartózkodott, a leszállásra a bostoni Logan Nemzetközi Repülőtéren került sor. A légitársaság közlése szerint a kapitány repülés közben szenvedett el egészségügyi problémát, ami miatt a biztonsági előírásoknak megfelelően el kellett hagynia a pilótafülkét. A gép irányítását ezt követően teljes egészében a másodpilóta vette át.

Kényszerleszállásra volt szükség: a kapitány lett rosszul. Fotó: Pexels (Illusztráció)

Kényszerleszállásra volt szükség: a kapitány lett rosszul

Az Air Canada közleményében hangsúlyozta, hogy pilótáik teljes körű kiképzést kapnak arra az esetre, ha egyedül kellene vezetniük és leszállítaniuk a repülőgépet. A járatot a bostoni reptéren tűzoltók és mentők várták, hogy azonnal segítséget tudjanak nyújtani a személyzetnek. A kapitányt ezt követően kórházba szállították további orvosi ellátásra. Egészségi állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket és az sem ismert, pontosan milyen egészségügyi probléma lépett fel a repülés során, írja a FoxNews.