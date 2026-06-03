Megpróbált betörni a pilótafülkébe a dühöngő utas, videón a káosz

Egy utas repülés közben próbált meg kiugrani a gépből. A Frontier Airlines vasárnap indult San Juanból a Chicago O’Hare nemzetközi repülőtérre, azonban a dühöngő utas miatt Miamiban kényszerleszállást hajtott végre – írja a New York Post.
A rendbontó utas a levegőben megpróbálta kinyitni a vészkijáratot, majd a pilótafülkébe is megpróbált betörni. Az agresszív férfit a légiutas-kísérők és az utasok fogták le.
A járat útját meg kellett szakítani, a repülőgép Miamiban hajtott végre kényszerleszállást.
A rendőrség eltávolította a fedélzetről a rendbontó utast, akit testi sértés vádjával vettek őrizetbe.
A légitársaság közlése szerint a járat ezután folytatta újtát a Chicago O’Hare nemzetközi repülőtérre.
Pánik a repülőn: visszafordult egy járat az óceán felett
Rendkívüli intézkedésekre volt szükség egy Spanyolországba tartó United Airlines-járaton. Az eset hátterében egy olyan Bluetooth-eszköz állhatott, amelynek neve egy aggodalomra okot adó, négybetűs kifejezést tartalmazott. A légiforgalmi irányítás kommunikációja szerint emiatt biztonsági ellenőrzést rendeltek el. A Newark Liberty Nemzetközi Repülőtérről Palma de Mallorcára induló gép kénytelen volt visszatérni kiindulási repülőterére.
Kényszerleszállást hajtott végre a hőlégballon a belvárosban
Ijesztő jelenetek zajlottak le Kassa egén, amikor a nemzetközi fesztivál forgatagában két repülő jármű összeütközött a magasban. A váratlan légi karambolt követően az egyik hőlégballon kényszerleszállást hajtott végre a Felszabadítók terén, egy forgalmas bevásárlóközpont előtti útszakaszon. A felvételt megtekintheti az Origo oldalán!