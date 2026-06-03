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kényszerleszállás

Megpróbált betörni a pilótafülkébe a dühöngő utas, videón a káosz

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Dühöngő utas miatt kellett megszakítania egy repülőnek az útját a hétvégén. Az agresszív férfi a levegőben próbálta meg kinyitni a vészkijáratot, majd a pilótafülkébe is megpróbált bejutni, ezért a járat kényszerleszállást hajtott végre.
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kényszerleszállásrepülőgépFrontier Airlinesutas

Egy utas repülés közben próbált meg kiugrani a gépből. A Frontier Airlines vasárnap indult San Juanból a Chicago O’Hare nemzetközi repülőtérre, azonban a dühöngő utas miatt Miamiban kényszerleszállást hajtott végre – írja a New York Post.

Kényszerleszállást hajtott végre a Frontier Airlines egyik járata egy agresszív utas miatt
Kényszerleszállást hajtott végre a Frontier Airlines egyik járata egy agresszív utas miatt (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A rendbontó utas a levegőben megpróbálta kinyitni a vészkijáratot, majd a pilótafülkébe is megpróbált betörni. Az agresszív férfit a légiutas-kísérők és az utasok fogták le.

A járat útját meg kellett szakítani, a repülőgép Miamiban hajtott végre kényszerleszállást.

A rendőrség eltávolította a fedélzetről a rendbontó utast, akit testi sértés vádjával vettek őrizetbe.

A légitársaság közlése szerint a járat ezután folytatta újtát a Chicago O’Hare nemzetközi repülőtérre.

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