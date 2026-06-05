A turisták szeme láttára csapódott az útkereszteződésbe a repülő – videó

Drámai kényszerleszállás történt Tenerifén, amikor egy kisrepülő motorhiba miatt egy forgalmas út közepén ért földet. A gép a sziget déli repülőtere felé tartott, amikor a pilóta vészhelyzet miatt megszakította az útját. A kisrepülő végül egy útkereszteződésben ért földet, nem messze egy népszerű üdülőövezettől – írja a Daily Mail.

Kényszerleszállást hajtott végre egy kisrepülő Tenerifén (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Kényszerleszállás Tenerifén: a kisrepülő útkereszteződésben landolt

A kényszerleszállás a San Miguel de Abona nevű település felett történt, ahol az Amarilla Golf üdülő is található. A könnyű repülőgép a déli repülőtér felé tartott, amikor motorhiba miatt a pilóta azonnali vészleszállás mellett döntött. A manőver végül egy forgalmas útkereszteződésben zárult, miután a gép nagy sebességgel csapódott a felszínhez. A földet érés során törmelék szóródott szét az úttesten, a repülő szárnyai pedig letörtek. A roncsok a kereszteződésben álltak meg, miközben a mentőegységek gyorsan a helyszínre érkeztek, és biztosították a területet. A baleset néhány száz méterre történt a környék ismert golfpályájától.

A pilóta és a másodpilóta saját lábán hagyta el a gépet, majd kórházi kivizsgálásra szállították őket. A helyi beszámolók szerint nem szenvedtek súlyos sérülést.

A tűzoltók jelentős üzemanyag-szivárgást észleltek, ezért habbal fedték le a repülőt, hogy megelőzzék a kigyulladást. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a kényszerleszállás pontos okait, egyelőre hivatalos megállapítás nem született.