Lángoló kereszt sokkolta a lakókat – rejtélyes ügyben nyomoz a rendőrség

A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdett egy videó, amelyen egy nagy méretű fakereszt látható, amint hatalmas lángokkal ég a Grant Park egyik fájának támasztva. A helyszín Chicago egyik legforgalmasabb és legismertebb közparkja, amely a Michigan-tó közelében található. A tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek és eloltották a tüzet. A rendőrség közölte, hogy senki sem sérült meg, ugyanakkor vizsgálják az eset körülményeit és az esetleges indítékokat, számolt be a New York Post.

A chicagói Grant Parkban valaki egy égő kereszttel akart üzenni valamit – Fotó: X

Az arra járók sem hittek a szemüknek

A 43 éves Keinika Carlton éppen a családjával tartott hazafelé, amikor meglátták a lángoló keresztet. Elmondása szerint egyszerre érzett döbbenetet, szomorúságot, undort és kíváncsiságot.

Azonnal az jutott eszembe, hogy vajon faji vagy vallási indíttatású üzenetről lehet-e szó

– magyarázta.

A nő szerint a kereszt legalább 180 centiméter magas lehetett. Ahogy autójukkal lelassítottak, hogy videót készítsenek, azt látták, hogy más autósok és gyalogosok is megállnak, és döbbenten figyelik a lángoló objektumot.

Sötét történelmi emlékeket idéz fel az égő kereszt

Az Egyesült Államokban az égő keresztek különösen érzékeny szimbólumnak számítanak. A történelem során a Ku Klux Klan nevű szélsőséges szervezet gyakran használta a keresztégetést megfélemlítésre és fenyegetésre, elsősorban afroamerikai közösségek ellen. Ezért sokan azonnal rasszista üzenetre gyanakodtak, amikor meglátták a chicagói jelenetet.

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság egy korábbi döntésében is úgy fogalmazott, hogy a keresztégetés az egyik legerősebb megfélemlítő szimbólumnak számít az ország történetében.

The Southern Poverty Law Center is back at it. This cross was burned in Grant Park on a Tuesday afternoon on a nice day in Chicago.



Are you trying to tell me that nobody saw someone carrying a +7’ cross on Columbus Drive, setting it up against the tree & setting it on fire? Is… pic.twitter.com/OPQ33rlLAO — Libs Of Chicago (@Libs_OfChicago) June 10, 2026

„Azt hittem, ilyet már soha nem látok”

Keinika Carlton 22 éves lánya, Alyna szerint a látvány különösen megrázó volt. A fiatal nő úgy fogalmazott: soha nem gondolta volna, hogy a saját életében ilyesmit fog látni. Szerinte az eset arra emlékeztette, hogy a múlt sötét fejezetei közelebb vannak a jelenhez, mint azt sokan gondolnák.

A chicagói rendőrség jelenleg is vizsgálja, ki helyezte el a keresztet a parkban, és hogy az eset mögött állhatott-e politikai, vallási vagy faji indíték.