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New York

Fokozott készültség New Yorkban: késelés történt az NBA-döntő előtt

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Többen megsérültek vasárnap este New Yorkban, miután támadás történt a Penn Station egyik bejáratánál. A késelés miatt hat embert kellett ellátni, a gyanúsítottat pedig rövid időn belül őrizetbe vették.
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New Yorktámadáskéselés

New Yorkban, 2026. június 7-én, vasárnap este 7 óra körül történt a késelés a Penn Station környékén. A helyszín különösen forgalmas közlekedési csomópont, mivel a pályaudvar metró-, vasúti és Amtrak-járatokat is kiszolgál, közvetlenül a Madison Square Garden alatt.

Késelés történt New Yorkban: hat ember megsérült a Penn Stationnél - Paramedics enter Penn Station in New York on June 7, 2026. Five people were wounded Sunday in a stabbing at New York's Penn Station, according to the city fire department, which said all victims were transported to hospital and the attacker was "in custody." The victims were all civilians, including one person with serious injuries, the New York Fire Department said in a statement. (Photo by John Lamparski / AFP)
Késelés történt New Yorkban: hat ember megsérült a Penn Stationnél
Fotó: JOHN LAMPARSKI / AFP

Hat ember sérült meg a támadásban

A New York-i tűzoltóság tájékoztatása szerint több sérültet találtak a helyszínen. Egy ember súlyos, többen közepes vagy könnyebb sérüléseket szenvedtek. A hatóságok szerint az ismert sérülések nem életveszélyesek.

A késelés miatt fokozott biztonsági készültség lépett életbe

A támadás különösen érzékeny időpontban történt, mivel a Madison Square Gardenben hétfőn és szerdán rendezik az NBA-döntő harmadik és negyedik mérkőzését. 

A New York Knicks és a San Antonio Spurs találkozói miatt már eleve megerősített biztonsági intézkedésekkel készültek a hatóságok.

A biztonsági készültséget tovább növeli, hogy Donald Trump amerikai elnök várhatóan részt vesz a hétfői mérkőzésen. A környéken ezért extra rendőri jelenlétre, fokozott kamerás megfigyelésre és szigorúbb beléptetésre lehet számítani.

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 07: An Amtrak police officer moves barriers at the scene of a stabbing in Penn Station on June 7, 2026 in New York City. Five people were injured in a stabbing incident at Penn Station on Sunday evening, according to the FDNY. The attack occurred shortly after 7 p.m. on the NJ Transit concourse. One victim sustained serious injuries, two suffered moderate injuries, and the remaining two were treated for minor injuries. Adam Gray/Getty Images/AFP (Photo by Adam Gray / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A New York-i tűzoltóság közlése szerint este 7 óra körül kaptak jelzést arról, hogy több embert késeltek meg a Penn Station egyik bejáratánál
Fotó: ADAM GRAY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A gyanúsítottat elfogták

A támadás után az Amtrak rendőrei gyorsan intézkedtek, a gyanúsítottat őrizetbe vették. A hatóságok egyelőre vizsgálják, mi vezethetett a támadáshoz, és azt is, hogy az áldozatokat célzottan választotta-e ki az elkövető. Egyes amerikai sajtóértesülések szerint a gyanúsított hajléktalan lehetett, de ezt hivatalosan még nem részletezték.

New York városvezetése elítélte az erőszakot, és köszönetet mondott a gyorsan reagáló rendőröknek és mentőknek. Az Amtrak közlése szerint a támadás nem okozott fennakadást a vasúti közlekedésben – számot be az eseményekről a CNN.

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