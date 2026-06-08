Fokozott készültség New Yorkban: késelés történt az NBA-döntő előtt

New Yorkban, 2026. június 7-én, vasárnap este 7 óra körül történt a késelés a Penn Station környékén. A helyszín különösen forgalmas közlekedési csomópont, mivel a pályaudvar metró-, vasúti és Amtrak-járatokat is kiszolgál, közvetlenül a Madison Square Garden alatt.

Késelés történt New Yorkban: hat ember megsérült a Penn Stationnél

Fotó: JOHN LAMPARSKI / AFP

Hat ember sérült meg a támadásban

A New York-i tűzoltóság tájékoztatása szerint több sérültet találtak a helyszínen. Egy ember súlyos, többen közepes vagy könnyebb sérüléseket szenvedtek. A hatóságok szerint az ismert sérülések nem életveszélyesek.

A késelés miatt fokozott biztonsági készültség lépett életbe

A támadás különösen érzékeny időpontban történt, mivel a Madison Square Gardenben hétfőn és szerdán rendezik az NBA-döntő harmadik és negyedik mérkőzését.

A New York Knicks és a San Antonio Spurs találkozói miatt már eleve megerősített biztonsági intézkedésekkel készültek a hatóságok.

A biztonsági készültséget tovább növeli, hogy Donald Trump amerikai elnök várhatóan részt vesz a hétfői mérkőzésen. A környéken ezért extra rendőri jelenlétre, fokozott kamerás megfigyelésre és szigorúbb beléptetésre lehet számítani.

A New York-i tűzoltóság közlése szerint este 7 óra körül kaptak jelzést arról, hogy több embert késeltek meg a Penn Station egyik bejáratánál

Fotó: ADAM GRAY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A gyanúsítottat elfogták

A támadás után az Amtrak rendőrei gyorsan intézkedtek, a gyanúsítottat őrizetbe vették. A hatóságok egyelőre vizsgálják, mi vezethetett a támadáshoz, és azt is, hogy az áldozatokat célzottan választotta-e ki az elkövető. Egyes amerikai sajtóértesülések szerint a gyanúsított hajléktalan lehetett, de ezt hivatalosan még nem részletezték.

New York városvezetése elítélte az erőszakot, és köszönetet mondott a gyorsan reagáló rendőröknek és mentőknek. Az Amtrak közlése szerint a támadás nem okozott fennakadást a vasúti közlekedésben – számot be az eseményekről a CNN.