Fokozott készültség New Yorkban: késelés történt az NBA-döntő előtt

New Yorkban, 2026. június 7-én, vasárnap este 7 óra körül történt a késelés a Penn Station környékén. A helyszín különösen forgalmas közlekedési csomópont, mivel a pályaudvar metró-, vasúti és Amtrak-járatokat is kiszolgál, közvetlenül a Madison Square Garden alatt.
Hat ember sérült meg a támadásban
A New York-i tűzoltóság tájékoztatása szerint több sérültet találtak a helyszínen. Egy ember súlyos, többen közepes vagy könnyebb sérüléseket szenvedtek. A hatóságok szerint az ismert sérülések nem életveszélyesek.
A késelés miatt fokozott biztonsági készültség lépett életbe
A támadás különösen érzékeny időpontban történt, mivel a Madison Square Gardenben hétfőn és szerdán rendezik az NBA-döntő harmadik és negyedik mérkőzését.
A New York Knicks és a San Antonio Spurs találkozói miatt már eleve megerősített biztonsági intézkedésekkel készültek a hatóságok.
A biztonsági készültséget tovább növeli, hogy Donald Trump amerikai elnök várhatóan részt vesz a hétfői mérkőzésen. A környéken ezért extra rendőri jelenlétre, fokozott kamerás megfigyelésre és szigorúbb beléptetésre lehet számítani.
A gyanúsítottat elfogták
A támadás után az Amtrak rendőrei gyorsan intézkedtek, a gyanúsítottat őrizetbe vették. A hatóságok egyelőre vizsgálják, mi vezethetett a támadáshoz, és azt is, hogy az áldozatokat célzottan választotta-e ki az elkövető. Egyes amerikai sajtóértesülések szerint a gyanúsított hajléktalan lehetett, de ezt hivatalosan még nem részletezték.
New York városvezetése elítélte az erőszakot, és köszönetet mondott a gyorsan reagáló rendőröknek és mentőknek. Az Amtrak közlése szerint a támadás nem okozott fennakadást a vasúti közlekedésben – számot be az eseményekről a CNN.
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