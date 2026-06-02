A fehér életek nem számítanak? – George Floyd halála után letérdelt a fél világ, a halálra késelt Henry Nowakért egy könnycseppet sem ejtenek

Korábban beszámoltunk róla, hogy az egyetemistát Vickrum Digwa halálosan megsebesítette. A politikus úgy véli, hogy a rendőrök a késelés után nagyobb jelentőséget tulajdonítottak a feltételezett rasszista megjegyzéseknek, mint magának a támadásnak – írja az LBC.

A késelés után a támadó helyett a haldokló áldozatot verte bilincsbe a rendőrség

Fotó: Unpslash

A hatóságok komolyabban vették a rasszizmus hamis vádját, mint magát a késelést

„A rendőröket, akik bilincsbe verték a halálos sérülést szenvedett fiatalt, jobban aggasztotta a rasszizmus vádja, mint a gyilkosság. Ez egy fordulópont, a fehér életek is számítanak. Henry Nowak hallotta a szirénákat, és azt hitte megérkezett a segítség, de távolról sem. Az utolsó, amit ezen a földön hallott, az az volt, hogy a rendőrök felolvasták neki a jogait” – nyilatkozta Farage.

Egyébként a Reform UK pártvezető hathatós fellépése nyomán tette közzé a rendőrség azt a megrázó felvételt, amelyen

a járőrök megbilincselik a 18 éves, haldokló egyetemistát.

A fiatalt azután vették őrizetbe, hogy támadója, Vickrum Digwa négyszer megszúrta. A súlyosan sérült fiú hiába ismételgette, hogy megkéselték, nem kap levegőt, az egyik rendőr elutasítóan annyit mondott neki:

Nem hiszem, haver.

Nowak percekkel később életét vesztette.

Farage szerint az eset rávilágít arra, hogy a brit hatóságok ma már a bűncselekményben érintettek etnikai hovatartozása alapján reagálnak a helyzetekre.

Kiemelte, hogy a rendőrök jobban félnek a faji elfogultság vádjától, mint attól, hogy magára hagynak egy haldoklót.

Farage párhuzamot vont az Egyesült Államokban 2020-ban rendőri intézkedés során meghalt George Floyd esetével, nehezményezve, hogy a fősodratú média és a politika most csendben van, miközben a fél világ és Keir Starmer brit miniszterelnök is térdre ereszkedett a Black Lives Matter mozgalom előtt. Farage és párttársai szerint Henry Nowak halálának ugyanolyan széles körű felháborodást kellene kiváltania, mint amilyen Floyd halála után tört ki.

Elhitték a késelő hazugságait

Korábban részletesen beszámoltunk róla, hogy Henry Nowak az egyetemi focicsapat bulijáról tartott a diákszállásra, amikor összefutott a támadójával. A szikh vallású Digwa elmondása szerint Henry részeg volt, és rasszista megjegyzéseket tett rá, megütötte, és leverte a turbánját. A boncolás során azonban kiderült, hogy Henry vérében csekély, a vezetéshez szükséges határérték alatti alkohol volt.

