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késes támadás

Újabb késes támadás rázta meg Nagy-Britanniát, egy tinédzser lányt szúrtak nyakon – videó

1 órája
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Újabb erőszakos incidens történt Nagy-Britanniában: egy 17 éves lányt szúrtak nyakon Lancashire megyében. A késes támadás után a rendőrök rövid időn belül őrizetbe vettek egy 30 éves férfit, akit gyilkossági kísérlettel gyanúsítanak.
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késes támadástinédzserlányNagy-Bri­tan­nia

A késes támadás péntek délután történt a lancashire-i Brierfieldben. A 17 éves lányt egy férfi minden előzmény nélkül nyakon szúrta. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök, akik rövid időn belül elfogták a feltételezett elkövetőt – írja a Mandiner.

A késes támadás sokkolta a lancashire-i Brierfield lakosságát – Fotó: Unsplash
A késes támadás sokkolta a lancashire-i Brierfield lakosságát
Fotó: Unsplash

Nyilvánosságra hozták a késes támadás elkövetőjének származását

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök, akik rövid időn belül elfogtak egy 30 éves férfit. A gyanúsítottat gyilkossági kísérlet miatt hallgatják ki. Brit sajtóértesülések szerint a férfi pakisztáni származású és Nagy-Britanniában született.

A sértettet kórházba szállították, de a hatóságok szerint sérülései nem életveszélyesek, és nem szenvedett maradandó károsodást. A lányt időközben hazaengedték, jelenleg családja körében lábadozik.

A rendőrség közölte, egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a támadás faji indíttatású lett volna, ugyanakkor a nyomozás továbbra is folyamatban van. A hatóságok a hétvégére megerősítették a rendőri jelenlétet a térségben, és arra kérik a szemtanúkat, hogy segítsék a nyomozást.

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsított egy 30 éves, Nagy-Britanniában született pakisztáni férfi. A hatóságok hangsúlyozták, hogy a támadás indítékát továbbra is vizsgálják, ezért minden rendelkezésre álló információt és kamerafelvételt elemeznek.

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