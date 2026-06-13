Újabb késes támadás rázta meg Nagy-Britanniát, egy tinédzser lányt szúrtak nyakon – videó

A késes támadás péntek délután történt a lancashire-i Brierfieldben. A 17 éves lányt egy férfi minden előzmény nélkül nyakon szúrta. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök, akik rövid időn belül elfogták a feltételezett elkövetőt – írja a Mandiner.

A késes támadás sokkolta a lancashire-i Brierfield lakosságát

Fotó: Unsplash

Nyilvánosságra hozták a késes támadás elkövetőjének származását

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök, akik rövid időn belül elfogtak egy 30 éves férfit. A gyanúsítottat gyilkossági kísérlet miatt hallgatják ki. Brit sajtóértesülések szerint a férfi pakisztáni származású és Nagy-Britanniában született.

A sértettet kórházba szállították, de a hatóságok szerint sérülései nem életveszélyesek, és nem szenvedett maradandó károsodást. A lányt időközben hazaengedték, jelenleg családja körében lábadozik.

WE ARE UNDER ATTACK IN THE UK!

Burnley, Brierfield yesterday. Unprovoked attack by a 30 year old migrant on a 17 year old girl. She is currently fighting for her life!

The government is aiding and abetting these monsters, we have been totally betrayed.



Prepare yourselves 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇧 pic.twitter.com/Azr6o0wtpH — David Cavill (@DavidCavill76) June 13, 2026

A rendőrség közölte, egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a támadás faji indíttatású lett volna, ugyanakkor a nyomozás továbbra is folyamatban van. A hatóságok a hétvégére megerősítették a rendőri jelenlétet a térségben, és arra kérik a szemtanúkat, hogy segítsék a nyomozást.

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsított egy 30 éves, Nagy-Britanniában született pakisztáni férfi. A hatóságok hangsúlyozták, hogy a támadás indítékát továbbra is vizsgálják, ezért minden rendelkezésre álló információt és kamerafelvételt elemeznek.

Többször fejen és nyakon szúrta, majd megerőszakolta a fiatal lengyel lányt a migráns

Egy venezuelai migránst, akit egy lengyel doktori hallgató brutális megerőszakolásával és meggyilkolásával vádolnak, zárt ajtók mögött állítottak bíróság elé Torunban, egy évvel azután, hogy a várost megrázta a támadás.