Hajszálon múlt a katasztrófa: két utasszállító repülőgép mindössze 90 méterre volt egymástól - videó

Hajszálon múlt egy súlyos légi baleset a bostoni Logan nemzetközi repülőtéren, ahol két utasszállító repülőgép veszélyesen közel került egymáshoz. Szakértők szerint a gépeket mindössze körülbelül 90 méter választotta el egymástól - adta hírül a New York Post.

Illusztráció

Fotó: AFP

Riasztottak a fedélzeti rendszerek

A szombati incidens során

a Delta Air Lines 2351-es járata már a leszálláshoz közeledett, amikor a pilótáknak az utolsó pillanatban meg kellett szakítaniuk a manővert, hogy elkerüljék az ütközést egy American Airlines-géppel, amely eközben a kifutópályán gyorsított a felszálláshoz.

A FlightRadar24 adatai alapján a két repülőgép útvonala szinte keresztezte egymást. A LiveATC.com által közzétett hangfelvételen a Delta pilótája így jelentkezett be:

A Delta 2351-es átstartol az American miatt.

A Boston Globe szerint a személyzet a fedélzeti rendszerektől figyelmeztetést kapott egy lehetséges forgalmi konfliktusra.

Anthony Black, a Delta szóvivője közölte, hogy a társaság gépei olyan technológiával vannak felszerelve, amely időben jelzi a személyzetnek a más repülőgépekkel kialakuló veszélyes helyzeteket, a pilóták pedig rendszeres képzésen készülnek fel az ilyen esetek kezelésére.

A Dallasból érkező Delta-gép fedélzetén 129 utas és hatfős személyzet tartózkodott.

A repülőgép a manővert követően biztonságosan földet ért.

Mi az az átstartolás, és miért menthette meg a helyzetet?

Az American Airlines Boeing 737-823-as repülőgépe a történtek idején éppen Charlotte felé indult volna. A légitársaság a megkereséseket az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatalhoz (FAA) irányította.

Az FAA szerint az átstartolás biztonságos és rutinszerű eljárás, amelynek során a pilóta vagy a légiforgalmi irányító megszakítja a leszállást, a repülőgép pedig ismét emelkedni kezd, mielőtt újabb megközelítést hajtana végre.

Néhány nappal korábban egy másik repülőjáraton is rendkívüli helyzet alakult ki: a Philadelphia felé tartó gép pilótája sürgős segítséget kért, miután egy zavartan viselkedő férfi megharapott egy másik utast, és a fedélzeten tartózkodókra is megpróbált rátámadni.