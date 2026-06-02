A kézírás árulhatja el egy súlyos betegség első jeleit

A kézírás és a kognitív képességek kapcsolatát vizsgáló kutatást a Frontiers in Human Neuroscience tudományos folyóiratban publikálták. A vizsgálatban 58 és 92 év közötti, idősotthonban élő felnőtt vett részt. Közülük 38-an valamilyen kognitív károsodással éltek, míg 20 résztvevőnél nem állapítottak meg ilyen problémát.

A kutatók szerint a kézírás bizonyos esetekben árulkodhat a kognitív állapotról

Mit vizsgáltak a kutatók a kézírás során?

A vizsgálat során a résztvevők digitális táblagépeken végeztek különböző írási feladatokat. Először egyszerű vonalakat és pontokat kellett rajzolniuk, majd rövid mondatokat kellett leírniuk. A mondatokat vagy egy kártyáról másolták le, vagy diktálás után írták le - tájékoztat a Huffpost.

A kutatók azt vizsgálták, hogy az írás sebessége, folyamatossága és pontossága összefüggésben állhat-e a résztvevők kognitív állapotával.

Az egyszerű vonal- és pontrajzolási feladatoknál nem mutatkozott jelentős különbség a két csoport között. A szakemberek szerint ezek a gyakorlatok elsősorban az alapvető mozgáskoordinációt mérik. A diktálás utáni írás során azonban már jól látható eltérések jelentkeztek. A kognitív károsodással élő résztvevők lassabban és kevésbé hatékonyan írtak, mozdulataik pedig töredezettebbek és kevésbé gördülékenyek voltak.

A kutatók szerint a nyelvi feldolgozást, a munkamemóriát és a figyelmi folyamatokat igénylő feladatok jobban felszínre hozhatják a kognitív problémákat.

Használható lehet a kézírás szűrővizsgálatként?

A kutatás vezetői szerint a kézírás a jövőben olcsó és könnyen alkalmazható kiegészítő eszköz lehet a kognitív állapot nyomon követésére.

Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a módszer egyelőre nem alkalmas önálló diagnózis felállítására. A vizsgálat kis létszámú volt, ráadásul valamennyi résztvevő idősotthonban élt, ezért további kutatásokra van szükség.

A szakértők szerint érdemes figyelni arra, ha egy idősebb családtag egyre nehezebben tud leírni egyszerű információkat, vagy gyakran összezavarodik írás közben. Ilyen esetben célszerű szakemberhez fordulni.

A kutatók emlékeztetnek arra, hogy az agyműködés megőrzésében a rendszeres testmozgás, a megfelelő alvás, az új készségek elsajátítása és az aktív társas kapcsolatok is fontos szerepet játszanak. A szakemberek szerint a társas elszigetelődés hosszú távon kedvezőtlen hatással lehet a memóriára és a gondolkodási képességekre, ezért az aktív közösségi élet az idősebb korban is kiemelten fontos.