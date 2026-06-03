Kim Kardashian dögös fürdőruhás képet villantott

Kim Kardashian legújabb Instagram-bejegyzésében több olyan fotót is megosztott, amelyek betekintést engednek a mindennapjaiba. A képek között szerepeltek nyaralós pillanatok, családi fotók, valamint két figyelemfelkeltő bikinis felvétel is – írja a FoxNews.

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Kim Kardashian és Lewis Hamilton hónapok óta együtt lehetnek

A legnagyobb érdeklődést azonban egy közös kép váltotta ki, amelyen Lewis Hamiltonnal együtt látható. A felvételen a páros biciklizés közben mosolyog a kamerába, a rajongók pedig azonnal elárasztották a kommentmezőt gratulációkkal.

A pletykák még februárban indultak el, amikor több alkalommal is együtt látták őket különböző eseményeken. Áprilisban Hamilton közösségi oldalán már feltűnt Kim Kardashian egy videóban, most azonban a realitysztár saját Instagram-oldalán is megjelent az első közös fotó.

A párt azóta több alkalommal lefotózták Los Angelesben és a Coachella fesztiválon is. Szakértők szerint kapcsolatuk azért működhet jól, mert mindketten rendkívül sikeresek, ugyanakkor hasonló életstílust folytatnak.

A rajongók odavannak az új sztárpárért

A bejegyzés alatt rengeteg pozitív komment jelent meg. Többen azt írták, hogy Kim Kardashian sugárzik a boldogságtól, míg mások szerint Lewis Hamiltonnal az egyik legjobban összeillő sztárpárt alkotják jelenleg.

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