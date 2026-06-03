Kim Kardashian és 12 éves lánya nagy port kavartak – sokak szerint ezt már nem kellett volna

Az Instagram-bejegyzésben Kim Kardashian 12 éves lányával, North Westtel együtt látható, amint összeillő, csillogó fogékszereket viselnek. Az anya-lánya páros mosolyogva pózolt a kamerának, a különleges kiegészítők pedig gyorsan beszédtémává váltak a közösségi médiában.

Kim Kardashian amerikai modell a Metropolitan Művészeti Múzeum Ruhaintézetének évente rendezett jótékonysági gálaestjén New Yorkban 2026. május 4-én

Fotó: Getty Images via AFP/Dimitrios Kambouris / Getty Images via AFP/Dimitrios Kambouris

Kim Kardashian lánya ismét megosztotta a rajongókat

North West az elmúlt időszakban többször is a figyelem középpontjába került merész stílusválasztásai miatt. Korábban olyan fotókat is megosztott, amelyeken piercingnek tűnő kiegészítők, mű arcdíszek és egyéb feltűnő elemek voltak láthatók. Bár több alkalommal is találgatások indultak el a közösségi médiában, North környezetéből később jelezték, hogy egyes vitatott kiegészítők valójában nem valódi testékszerek voltak. A fiatal sztárcsemete azonban továbbra is szívesen kísérletezik a divattal és az egyedi megjelenéssel.

Kim Kardashian és lánya, North West összeillő fogékszerekkel pózolt - Fotó: Instagram/kimkardashian

Kim Kardashian korábban egy podcastbeszélgetés során arról is beszélt, hogy időnként megbán bizonyos döntéseket lánya öltözködésével kapcsolatban, és előfordult már, hogy utólag másként döntött volna egy-egy nyilvános megjelenés kapcsán.

Egyre komolyabbnak tűnik Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolata

A friss képsorozat nemcsak a családi életbe engedett betekintést, hanem Kim Kardashian magánéletéről is árulkodott. Több fotón feltűnt Lewis Hamilton is, akivel a hírek szerint hónapok óta alkot egy párt – számolt be róla a Daily Mail.

A bejegyzésben közös programokról készült felvételek is szerepeltek, köztük egy biciklizés során készített szelfi. A nemzetközi sajtó szerint kapcsolatuk egyre szorosabb, Hamilton pedig már Kardashian gyermekeivel is találkozott.