Kim Kardashian és 12 éves lánya nagy port kavartak – sokak szerint ezt már nem kellett volna

Az Instagram-bejegyzésben Kim Kardashian 12 éves lányával, North Westtel együtt látható, amint összeillő, csillogó fogékszereket viselnek. Az anya-lánya páros mosolyogva pózolt a kamerának, a különleges kiegészítők pedig gyorsan beszédtémává váltak a közösségi médiában.
Kim Kardashian lánya ismét megosztotta a rajongókat
North West az elmúlt időszakban többször is a figyelem középpontjába került merész stílusválasztásai miatt. Korábban olyan fotókat is megosztott, amelyeken piercingnek tűnő kiegészítők, mű arcdíszek és egyéb feltűnő elemek voltak láthatók. Bár több alkalommal is találgatások indultak el a közösségi médiában, North környezetéből később jelezték, hogy egyes vitatott kiegészítők valójában nem valódi testékszerek voltak. A fiatal sztárcsemete azonban továbbra is szívesen kísérletezik a divattal és az egyedi megjelenéssel.
Kim Kardashian korábban egy podcastbeszélgetés során arról is beszélt, hogy időnként megbán bizonyos döntéseket lánya öltözködésével kapcsolatban, és előfordult már, hogy utólag másként döntött volna egy-egy nyilvános megjelenés kapcsán.
Egyre komolyabbnak tűnik Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolata
A friss képsorozat nemcsak a családi életbe engedett betekintést, hanem Kim Kardashian magánéletéről is árulkodott. Több fotón feltűnt Lewis Hamilton is, akivel a hírek szerint hónapok óta alkot egy párt – számolt be róla a Daily Mail.
A bejegyzésben közös programokról készült felvételek is szerepeltek, köztük egy biciklizés során készített szelfi. A nemzetközi sajtó szerint kapcsolatuk egyre szorosabb, Hamilton pedig már Kardashian gyermekeivel is találkozott.
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