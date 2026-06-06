Kim Kardashian fekete bőrszerkóban tűnt fel Lewis Hamilton mellett

Kim Kardashian Monacóban jelent meg a Forma–1-es Nagydíj idején, ahol a hírek szerint új párját, Lewis Hamiltont támogatja. A realitysztár nem fogta vissza magát: fekete, testhez simuló bőrszettben lépett ki, amely erősen idézte Victoria Beckham kilencvenes évekbeli, ikonikus bőrruhás korszakát.

Kim Kardashian és Lewis Hamilton, Kim Kardashian, Lewis Hamilton

Fotó: AFP Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kim Kardashian látványos bőrszettben jelent meg

A 45 éves sztár egy apró, cipzáras fekete bőrdzsekiben és szűk nadrágban mutatta meg magát egy hajón, ahol húgával, Khloé Kardashiannel és barátaikkal volt. A merész összeállítást hatalmas Hermès Birkin táskával, dizájner napszemüveggel és fekete magassarkúval egészítette ki.

A beszámoló szerint Kim stílusa a Beckham házaspár híres, 1999-es fekete bőrszettjét juttatta eszébe sokaknak, amikor David és Victoria Beckham összeöltözve jelentek meg egy londoni Versace-eseményen.

Kim Kardashian channels '90s leather-clad Victoria Beckham as she steps out at the Monaco Grand Prix to support boyfriend Lewis Hamilton https://t.co/ieGcSGs3bx — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 6, 2026

Lewis Hamiltonnal komolyabb lehet a kapcsolat

Kim Kardashian és Lewis Hamilton állítólag már közel fél éve alkotnak egy párt. Először szilveszterkor látták őket meghitten Aspenben, majd februárban, a Super Bowlon vállalták fel nyilvánosan a románcukat.

Welcome to the paddock 👋



Kim Kardashian has arrived in Monaco ✨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/zAHRAUQBi1 — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

A kapcsolat újabb komoly lépése lehet, hogy Hamiltont nemrég Kim négy gyermekével is látták. Egy forrás szerint a kapcsolatuk intenzív, és Kardashian családja is nagyon kedveli a Forma–1-es sztárt – írja a Daily Mail.

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Kim Kardashian és Lewis Hamilton hónapok óta együtt lehetnek

A legnagyobb érdeklődést azonban egy közös kép váltotta ki, amelyen Lewis Hamiltonnal együtt látható. A felvételen a páros biciklizés közben mosolyog a kamerába, a rajongók pedig azonnal elárasztották a kommentmezőt gratulációkkal.

A pletykák még februárban indultak el, amikor több alkalommal is együtt látták őket különböző eseményeken. Áprilisban Hamilton közösségi oldalán már feltűnt Kim Kardashian egy videóban, most azonban a realitysztár saját Instagram-oldalán is megjelent az első közös fotó.

Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolatában megvolt az első nagy lépés – sokatmondó képek készültek

Lewis Hamilton Los Angelesben vacsorázott együtt Kim Kardashiannel és több gyermekével. A brit autóversenyző Sainttel, Chicagóval és Psalmmal is közösen jelent meg, ami sokak szerint azt mutatja, hogy kapcsolatuk egyre komolyabbá válik.