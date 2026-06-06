Kim Kardashian fekete bőrszerkóban tűnt fel Lewis Hamilton mellett

Kim Kardashian Monacóban jelent meg a Forma–1-es Nagydíj idején, ahol a hírek szerint új párját, Lewis Hamiltont támogatja. A realitysztár nem fogta vissza magát: fekete, testhez simuló bőrszettben lépett ki, amely erősen idézte Victoria Beckham kilencvenes évekbeli, ikonikus bőrruhás korszakát.
Kim Kardashian látványos bőrszettben jelent meg
A 45 éves sztár egy apró, cipzáras fekete bőrdzsekiben és szűk nadrágban mutatta meg magát egy hajón, ahol húgával, Khloé Kardashiannel és barátaikkal volt. A merész összeállítást hatalmas Hermès Birkin táskával, dizájner napszemüveggel és fekete magassarkúval egészítette ki.
A beszámoló szerint Kim stílusa a Beckham házaspár híres, 1999-es fekete bőrszettjét juttatta eszébe sokaknak, amikor David és Victoria Beckham összeöltözve jelentek meg egy londoni Versace-eseményen.
Lewis Hamiltonnal komolyabb lehet a kapcsolat
Kim Kardashian és Lewis Hamilton állítólag már közel fél éve alkotnak egy párt. Először szilveszterkor látták őket meghitten Aspenben, majd februárban, a Super Bowlon vállalták fel nyilvánosan a románcukat.
A kapcsolat újabb komoly lépése lehet, hogy Hamiltont nemrég Kim négy gyermekével is látták. Egy forrás szerint a kapcsolatuk intenzív, és Kardashian családja is nagyon kedveli a Forma–1-es sztárt – írja a Daily Mail.
Kim Kardashian és Lewis Hamilton hónapok óta együtt lehetnek
A legnagyobb érdeklődést azonban egy közös kép váltotta ki, amelyen Lewis Hamiltonnal együtt látható. A felvételen a páros biciklizés közben mosolyog a kamerába, a rajongók pedig azonnal elárasztották a kommentmezőt gratulációkkal.
A pletykák még februárban indultak el, amikor több alkalommal is együtt látták őket különböző eseményeken. Áprilisban Hamilton közösségi oldalán már feltűnt Kim Kardashian egy videóban, most azonban a realitysztár saját Instagram-oldalán is megjelent az első közös fotó.
Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolatában megvolt az első nagy lépés – sokatmondó képek készültek
Lewis Hamilton Los Angelesben vacsorázott együtt Kim Kardashiannel és több gyermekével. A brit autóversenyző Sainttel, Chicagóval és Psalmmal is közösen jelent meg, ami sokak szerint azt mutatja, hogy kapcsolatuk egyre komolyabbá válik.