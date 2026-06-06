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Kim Kardashian fekete bőrszerkóban tűnt fel Lewis Hamilton mellett

59 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Látványos bőrszettben jelent meg a világsztár a Monacói Nagydíj idején. Kim Kardashian a hírek szerint Lewis Hamiltont támogatja, miközben merész megjelenésével és egyre komolyabbnak tűnő kapcsolatával is nagy figyelmet kapott.
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Kim Kardashian Monacóban jelent meg a Forma–1-es Nagydíj idején, ahol a hírek szerint új párját, Lewis Hamiltont támogatja. A realitysztár nem fogta vissza magát: fekete, testhez simuló bőrszettben lépett ki, amely erősen idézte Victoria Beckham kilencvenes évekbeli, ikonikus bőrruhás korszakát.

Kim Kardashian és Lewis Hamilton, Kim Kardashian, Lewis Hamilton
Kim Kardashian és Lewis Hamilton, Kim Kardashian, Lewis Hamilton
Fotó:  AFP Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kim Kardashian látványos bőrszettben jelent meg

A 45 éves sztár egy apró, cipzáras fekete bőrdzsekiben és szűk nadrágban mutatta meg magát egy hajón, ahol húgával, Khloé Kardashiannel és barátaikkal volt. A merész összeállítást hatalmas Hermès Birkin táskával, dizájner napszemüveggel és fekete magassarkúval egészítette ki.

A beszámoló szerint Kim stílusa a Beckham házaspár híres, 1999-es fekete bőrszettjét juttatta eszébe sokaknak, amikor David és Victoria Beckham összeöltözve jelentek meg egy londoni Versace-eseményen.

Lewis Hamiltonnal komolyabb lehet a kapcsolat

Kim Kardashian és Lewis Hamilton állítólag már közel fél éve alkotnak egy párt. Először szilveszterkor látták őket meghitten Aspenben, majd februárban, a Super Bowlon vállalták fel nyilvánosan a románcukat.

A kapcsolat újabb komoly lépése lehet, hogy Hamiltont nemrég Kim négy gyermekével is látták. Egy forrás szerint a kapcsolatuk intenzív, és Kardashian családja is nagyon kedveli a Forma–1-es sztárt – írja a Daily Mail.

US reality TV personality Kim Kardashian arrives for the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art, in New York, on May 4, 2026. (Photo by Angela Weiss / AFP)
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Kim Kardashian és Lewis Hamilton hónapok óta együtt lehetnek

A legnagyobb érdeklődést azonban egy közös kép váltotta ki, amelyen Lewis Hamiltonnal együtt látható. A felvételen a páros biciklizés közben mosolyog a kamerába, a rajongók pedig azonnal elárasztották a kommentmezőt gratulációkkal.

A pletykák még februárban indultak el, amikor több alkalommal is együtt látták őket különböző eseményeken. Áprilisban Hamilton közösségi oldalán már feltűnt Kim Kardashian egy videóban, most azonban a realitysztár saját Instagram-oldalán is megjelent az első közös fotó.

Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolatában megvolt az első nagy lépés – sokatmondó képek készültek

Lewis Hamilton Los Angelesben vacsorázott együtt Kim Kardashiannel és több gyermekével. A brit autóversenyző Sainttel, Chicagóval és Psalmmal is közösen jelent meg, ami sokak szerint azt mutatja, hogy kapcsolatuk egyre komolyabbá válik.

 

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