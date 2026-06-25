A tűzforró kocsiban vesztette életét a hároméves kisfiú

Újabb tragédiához vezetett a pokoli hőség, amely jelenleg Franciaországban is tombol. A hírek szerint június 24-én, szerdán Saint-Gratienben, Val-d'Oise-ban találtak rá holtan egy hároméves kisfiúra a szülei a kocsijukban, akiről addig azt hitték, a szobájában alszik.

A forró kocsiban vesztette életét a hároméves kisfiú (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash

A forró kocsiban vesztette életét a hároméves kisfiú

A gyermek állítólag korábban azt mondta az anyjának és az apjának, hogy aludni szeretne, mire a szülők a szobájába küldték. Nem sokkal később azonban rájöttek, hogy a kisfiú nincs ott, majd nagyjából 45 perccel később a forró autóban találtak rá. Az anya ekkor kétségbeesetten sikoltozni kezdett, mire egy arra járó buszsofőr megállította a járművét, és megkezdte a gyermek újraélesztését. Mindeközben a helyszínre mentőt is riasztottak, azonban a kisfiú életét - aki a feltételezések szerint hirtelen szívmegállásban hunyt el -, már nem lehetett megmenteni.

Azt, hogy pontosan hogyan és miért került a gyerek a kocsiba, nem tudni: az ügyben a rendőrség jelenleg nyomozást folytat - írja a Daily Star.

Boy, 3, found dead in hot car during France heatwave as parents thought he was nappinghttps://t.co/n9m3c5I0Sehttps://t.co/n9m3c5I0Se — The Daily Record (@Daily_Record) June 25, 2026

Ez a mostani tragédia alig néhány nappal azután történt, hogy egy két- és egy négyéves gyermeket is elhunyt Franciaország egy másik részén, akikről az anyjuk állítólag megfeledkezett. A gyerekeket a család autójában találták meg, egy családi ház garázsában parkolva a franciaországi Carpentras Bois de l'Ubac negyedében, és akik a mentőszolgálatok újraélesztési erőfeszítései ellenére mindketten életüket vesztették. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indítottak nyomozást.