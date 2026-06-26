Újabb döbbenetes fordulat: akár 40-en is belenézhettek a krokodilok közé dobott kisfiú kórlapjába

Mint, ahogy arról az Origo korábban beszámolt, egy hároméves kisfiú életveszélyes állapotban került elő a Johnsons of Old Hurst állatkert krokodilkifutójából. A kisfiút életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba – eltört a karja és a medencéje, illetve legalább egy sósvízi krokodil meg is harapta. A DailyMail megjegyezte: ez az állat rendelkezik a világ legerősebb harapásával. A hatósági jegyzőkönyv alapján a gyermek édesanyja, aki egy másik kisgyermekkel is a helyszínen volt, végignézte, ahogy egy férfi felkapja a hároméves fiát, majd mintegy 4,5 méter mélyre hajítja. A kisfiút jelenleg a cambridge-i Addenbrooke's Kórházban kezelik, állapota stabil. A kórház vezetése azonban közölte, hogy a felvétele óta akár 40 dolgozó is megnyithatta a gyermek egészségügyi dokumentációját

Újabb megdöbbentő fejlemény a krokodilok közé dobott kisfiú ügyében. Fotó: DAVID CANNON / David Cannon Collection

Vizsgálat indult a krokodilok közé esett gyermek kórházi kezelése ügyében

Az intézmény hangsúlyozta, hogy minden olyan alkalmazottal szemben szigorú fegyelmi eljárást indítanak, aki valódi orvosi indok nélkül fért hozzá a beteg adataihoz.

A Cambridge University Hospitals szóvivője közölte:

Ha bármelyik munkatársunk jogos klinikai vagy működési indok nélkül fér hozzá egy beteg adatlapjához, minden esetben szigorú fegyelmi eljárást alkalmazunk.

A kisfiú családját tájékoztatták a vizsgálatról, egészségügyi dokumentációjára pedig további hozzáférési korlátozásokat vezettek be.

A kórház közleményében hangsúlyozta:

„Szigorú szabályok védik a betegek adatait, és minden adatvédelmi jogsértést rendkívül komolyan veszünk. Tudjuk, hogy 13 ezer munkatársunk döntő többsége tisztában van a betegadatok bizalmas kezelésének alapvető fontosságával, és a legmagasabb szakmai normák szerint végzi munkáját. Ha bármelyik dolgozó jogos indok nélkül fér hozzá egy beteg adatlapjához, szigorú fegyelmi intézkedést alkalmazunk, amely akár azonnali elbocsátást is jelenthet. Minden ilyen esetben értesítjük az Információs Biztosi Hivatalt (ICO), és bocsánatot kérünk az érintett betegektől és családtagjaiktól.”

Nincs kihallgatható állapotban a férfi, aki belelökte a kisfiút a kifutóba

A helyszínen őrizetbe vett 30 éves férfit emberölési kísérlet gyanújával vették őrizetbe, azonban a rendőrség közlése szerint egészségi állapota miatt nem volt kihallgatható, ezért szeptember 18-ig óvadék ellenében szabadlábra helyezték.