Lezuhant egy kislány egy emeleti ablakpárkányról, hajszálon múlt a tragédia – videó

A kisgyerek életveszélyes helyzetbe került a kelet-londoni Ilford High Road egyik üzlete fölött található emeleti ablaknál. A kislány egy keskeny párkányon kapaszkodott, miközben az utcán egyre nagyobb tömeg gyűlt össze, hogy figyelje a drámai eseményeket.

Hajszálon múlt a kisgyerek élete

Fotó: Twitter/X

Egy ponton egy kétségbeesett nő jelent meg egy alacsonyabban lévő ablakban, és felfelé kiabált a kislánynak, miközben segítséget próbált kérni.

Nem sokkal később egy rendőr és egy félmeztelen férfi is a mentésére sietett. A férfi a párkány alatti tetőrészre állt, közvetlenül a gyermek alá helyezkedve, míg a rendőr szintén csatlakozott a mentőakcióhoz.

A kislány végül elveszítette a fogását és lezuhant.

A gyors reakciójú járókelő elkapta a gyermeket, miközben a rendőr segített megtartani az egyensúlyát – írja a Daily Star.

This is the terrifying moment a young child clung to a third-floor window ledge in east London before plunging into the arms of a man below.#london #londonnews #ilford #eastlondon pic.twitter.com/Z3959k2ClY — Standard News (@standardnews) June 11, 2026

A helyszínen összegyűlt emberek tapsolni kezdtek, és éljenzéssel köszönték meg a két férfi hőstettét. A gyerek szerencsére nem sérült meg, visszaadták annak a nőnek, aki korábban az ablakból próbálta nyugtatni.

Szörnyethalt a második emeleti ablakból kizuhanó kisgyerek

Alig pár hete tragikus baleset történt Londonban, ahol egy hároméves kisfiú kizuhant egy társasház második emeleti ablakából. A zuhanás után a gyermeket kórházba vitték, de az életét már nem tudták megmenteni.