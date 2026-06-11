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London

Lezuhant egy kislány egy emeleti ablakpárkányról, hajszálon múlt a tragédia – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Döbbenetes jelenetek játszódtak le London egyik forgalmas bevásárlóutcáján, amikor egy kislány egy emeleti ablakpárkányon kapaszkodott az életéért. A kisgyerek végül lezuhant, de egy bátor járókelőnek köszönhetően sértetlenül megmenekült.
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Londonzuhanásgyerek

A kisgyerek életveszélyes helyzetbe került a kelet-londoni Ilford High Road egyik üzlete fölött található emeleti ablaknál. A kislány egy keskeny párkányon kapaszkodott, miközben az utcán egyre nagyobb tömeg gyűlt össze, hogy figyelje a drámai eseményeket.

London, zuhanás, kisgyerek
Hajszálon múlt a kisgyerek élete
Fotó: Twitter/X

Egy ponton egy kétségbeesett nő jelent meg egy alacsonyabban lévő ablakban, és felfelé kiabált a kislánynak, miközben segítséget próbált kérni.

Nem sokkal később egy rendőr és egy félmeztelen férfi is a mentésére sietett. A férfi a párkány alatti tetőrészre állt, közvetlenül a gyermek alá helyezkedve, míg a rendőr szintén csatlakozott a mentőakcióhoz.

A kislány végül elveszítette a fogását és lezuhant.

A gyors reakciójú járókelő elkapta a gyermeket, miközben a rendőr segített megtartani az egyensúlyát – írja a Daily Star.

A helyszínen összegyűlt emberek tapsolni kezdtek, és éljenzéssel köszönték meg a két férfi hőstettét. A gyerek szerencsére nem sérült meg, visszaadták annak a nőnek, aki korábban az ablakból próbálta nyugtatni.

Szörnyethalt a második emeleti ablakból kizuhanó kisgyerek

Alig pár hete tragikus baleset történt Londonban, ahol egy hároméves kisfiú kizuhant egy társasház második emeleti ablakából. A zuhanás után a gyermeket kórházba vitték, de az életét már nem tudták megmenteni.

 

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