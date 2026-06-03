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A mai nap legaranyosabb mentése: 11 apró csipogó élet került biztonságba

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Megható jelenetet rögzített a kamera New Yorkban, ahol rendőrök siettek egy bajba jutott kacsacsalád segítségére. A kiskacsák mentése végül sikerrel zárult, miután 11 apró madarat emeltek ki egy viharcsatornából.
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mentésNew York School Projektkiskacsa

A kiskacsák mentése az NYPD rendőrakadémiája előtt történt, miután az egyenruhások észrevették, hogy egy anyakacsa idegesen köröz egy csatornafedél körül. A mélyből eközben apró csipogás hallatszott: 11 kiskacsa esett a viharcsatornába, miközben az anyjuk tehetetlenül figyelte a történteket – írja a New York Post.

A kiskacsák mentése sikerrel zárult: a rendőrök mind a 11 csapdába esett fiókát épségben visszajuttatták az anyjukhoz.
A kiskacsák mentése sikerrel zárult: a rendőrök mind a 11 csapdába esett fiókát épségben visszajuttatták az anyjukhoz Fotó:Illusztráció/Unsplash

Kiskacsák mentése a csatornából: videón a megható akció

A rendőrök gyorsan cselekedtek: felemelték a csatornafedelet, majd egyikük lemászott, hogy egyesével kiemelje a bajba jutott állatokat. A felvételen hallani, ahogy a rendőrnő számolja a kiskacsákat, majd odaszól a társainak: még kettő bent van, ne menjenek sehova.

A 11 apró kacsát végül épségben sikerült kimenteni, majd visszaengedték őket az anyjukhoz egy közeli füves területen. A videó legszívmelengetőbb pillanata az volt, amikor a megkönnyebbült anyakacsa elindult a kicsinyeivel — tényleg minden kacsája sorban követte.

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