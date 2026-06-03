A mai nap legaranyosabb mentése: 11 apró csipogó élet került biztonságba

A kiskacsák mentése az NYPD rendőrakadémiája előtt történt, miután az egyenruhások észrevették, hogy egy anyakacsa idegesen köröz egy csatornafedél körül. A mélyből eközben apró csipogás hallatszott: 11 kiskacsa esett a viharcsatornába, miközben az anyjuk tehetetlenül figyelte a történteket – írja a New York Post.

A kiskacsák mentése sikerrel zárult: a rendőrök mind a 11 csapdába esett fiókát épségben visszajuttatták az anyjukhoz Fotó:Illusztráció/Unsplash

Kiskacsák mentése a csatornából: videón a megható akció

A rendőrök gyorsan cselekedtek: felemelték a csatornafedelet, majd egyikük lemászott, hogy egyesével kiemelje a bajba jutott állatokat. A felvételen hallani, ahogy a rendőrnő számolja a kiskacsákat, majd odaszól a társainak: még kettő bent van, ne menjenek sehova.

The NYPD protects and serves all New Yorkers, even those with beaks!



On Saturday, officers helped save 11 ducklings from a storm drain at the Police Academy.



All baby ducks were reunited with their mother. Job well done by our crew at the Academy! pic.twitter.com/SS40Ptx4s0 — NYPD NEWS (@NYPDnews) June 1, 2026

A 11 apró kacsát végül épségben sikerült kimenteni, majd visszaengedték őket az anyjukhoz egy közeli füves területen. A videó legszívmelengetőbb pillanata az volt, amikor a megkönnyebbült anyakacsa elindult a kicsinyeivel — tényleg minden kacsája sorban követte.

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