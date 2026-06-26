Órákon küzdöttek az életéért, tragikus módon elhunyt a hároméves kislány

Tragikus körülmények közt vesztette életét egy hároméves brit kislány, akire egy nyaraló medencéjében találtak rá eszméletlenül, arccal lefelé a vízben lebegve. A gyermek a Mallorca északi részén található Pollençában nyaralt egy, a családja által bérelt négyszobás villában, amikor szerda este 8 óra a szülei kimentették a vízből, majd ezután megkezdték az újraélesztését, amihez később a rendőrség, majd a mentők is csatlakoztak.

Tragikus körülmények közt hunyt el egy hároméves kislány / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Tragikus körülmények közt hunyt el egy hároméves kislány

A kislányt ezután Mallorca fővárosában, Palmában található Son Espases Kórházba szállították, továbbra is súlyos állapotban és gyenge pulzussal, és ahol végül tegnap délután életét vesztette.

A szerda este kórházba szállított gyermek sajnálatos módon tegnap délután, fél 3 körül a kórházban meghalt

- erősítette meg a hírt a polgárőrség szóvivője, akik nemrég vizsgálatot indított az incidens körülményeinek tisztázása érdekében.

Ez a mostani már a negyedik hasonló jellegű tragédia, alig több mint egy hét leforgása alatt, amely egy brit családot sújtott, miután három, egy-, három- és négyéves gyermek is meghalt a Costa del Solon és a Kanári-szigeteken, egymástól különálló esetek során. Sebastian Quintana, a Canarias 1500 Km de Costa tengerbiztonsági szervezet elnöke a Kanári-szigeteken történtek után részvétét fejezte ki az ott elhunyt, egyéves kislány szeretteinek, mialatt arra is felhívta a szülők figyelmét, fokozottan ügyeljenek a gyermekeikre, és sose engedjék be őket teljesen egyedül a vízbe - írja a Daily Mail.