9 figyelmeztető jel a kiszáradásra – ezt a tünetet sokan félvállról veszik

A forró időjárás és a fokozott izzadás miatt nyáron megnő a folyadékvesztés kockázata. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a kiszáradás már viszonylag enyhe formában is figyelmeztető jeleket okozhat, ezért érdemes odafigyelni a szervezet jelzéseire – tájékoztat a Daily Mail.

A kiszáradás egyik leggyakoribb jele a fokozott szomjúságérzet

Fotó: Unsplash

Milyen tünetek utalhatnak kiszáradásra?

A szakértők szerint a kiszáradás leggyakoribb tünetei a következők:

szomjúságérzet, fáradtság, fejfájás, szédülés, koncentrációs nehézségek, sötétebb színű vizelet, erősebb szagú vizelet, izomgörcsök, feszültség vagy rosszabb hangulat.

A tünetek súlyossága attól függ, hogy a szervezet mennyi folyadékot veszített, illetve mennyi ideje áll fenn a folyadékhiány.

Egyes kutatások szerint a nem megfelelő folyadékbevitel nemcsak a fizikai, hanem a mentális állapotra is hatással lehet. Vizsgálatok arra utalnak, hogy a kevesebb vizet fogyasztó emberek gyakrabban számolnak be stresszről, feszültségről és rosszabb közérzetről. A szakemberek szerint a megfelelő hidratáltság hozzájárulhat a jobb koncentrációhoz és az általános jólléthez is.

Miért fontos figyelni a vizelet színét?

A vizelet színe az egyik legegyszerűbb jelzője lehet a szervezet hidratáltságának.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a sötét vizeletet nem minden esetben a kiszáradás okozza, ezért tartós panaszok esetén érdemes orvoshoz fordulni.

Mennyi vizet kell inni hőségriasztás idején?

Az egészségügyi ajánlások szerint a felnőtteknek naponta körülbelül 1,5–2 liter folyadékot érdemes elfogyasztaniuk.

A folyadékpótlás során az alábbiak segíthetnek:

rendszeres vízfogyasztás,

cukormentes italok előnyben részesítése,

az alkoholfogyasztás mérséklése,

a túlzott koffeinbevitel kerülése,

fokozott folyadékbevitel nagy melegben vagy sportolás során.

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a túlzott vízfogyasztás sem veszélytelen, ezért fontos a mértékletesség.

A megfelelő hidratáltság támogatja az emésztést, a szív és a vesék működését, valamint a fizikai és szellemi teljesítményt. A szakemberek szerint a nyári hónapokban különösen fontos figyelni a szervezet jelzéseire, mert a folyadékhiány kellemetlen tüneteket és komolyabb egészségügyi problémákat is okozhat.