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kiszáradás

9 figyelmeztető jel a kiszáradásra – ezt a tünetet sokan félvállról veszik

Tegnap, 8:28
Olvasási idő: 6 perc
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A nyári hőségben különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel. A kiszáradás nemcsak szomjúságot okozhat, hanem a koncentrációt, a közérzetet és a fizikai teljesítményt is ronthatja. Szakértők szerint több olyan tünet is létezik, amelyet sokan egyszerűen a meleg időjárásnak tulajdonítanak.
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kiszáradásnyárhőségriadóhőség

A forró időjárás és a fokozott izzadás miatt nyáron megnő a folyadékvesztés kockázata. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a kiszáradás már viszonylag enyhe formában is figyelmeztető jeleket okozhat, ezért érdemes odafigyelni a szervezet jelzéseire – tájékoztat a Daily Mail.

A kiszáradás egyik leggyakoribb jele a fokozott szomjúságérzet.
A kiszáradás egyik leggyakoribb jele a fokozott szomjúságérzet
Fotó: Unsplash

Milyen tünetek utalhatnak kiszáradásra?

A szakértők szerint a kiszáradás leggyakoribb tünetei a következők:

  1. szomjúságérzet,
  2. fáradtság,
  3. fejfájás,
  4. szédülés,
  5. koncentrációs nehézségek,
  6. sötétebb színű vizelet,
  7. erősebb szagú vizelet,
  8. izomgörcsök,
  9. feszültség vagy rosszabb hangulat.

A tünetek súlyossága attól függ, hogy a szervezet mennyi folyadékot veszített, illetve mennyi ideje áll fenn a folyadékhiány.

Egyes kutatások szerint a nem megfelelő folyadékbevitel nemcsak a fizikai, hanem a mentális állapotra is hatással lehet. Vizsgálatok arra utalnak, hogy a kevesebb vizet fogyasztó emberek gyakrabban számolnak be stresszről, feszültségről és rosszabb közérzetről. A szakemberek szerint a megfelelő hidratáltság hozzájárulhat a jobb koncentrációhoz és az általános jólléthez is.

Miért fontos figyelni a vizelet színét?

A vizelet színe az egyik legegyszerűbb jelzője lehet a szervezet hidratáltságának.

A halványsárga vagy csaknem átlátszó vizelet általában megfelelő folyadékbevitelre utal, míg a sötétebb árnyalatok arra figyelmeztethetnek, hogy több folyadékra van szükség.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a sötét vizeletet nem minden esetben a kiszáradás okozza, ezért tartós panaszok esetén érdemes orvoshoz fordulni.

Mennyi vizet kell inni hőségriasztás idején?

Az egészségügyi ajánlások szerint a felnőtteknek naponta körülbelül 1,5–2 liter folyadékot érdemes elfogyasztaniuk.

A folyadékpótlás során az alábbiak segíthetnek:

  • rendszeres vízfogyasztás,
  • cukormentes italok előnyben részesítése,
  • az alkoholfogyasztás mérséklése,
  • a túlzott koffeinbevitel kerülése,
  • fokozott folyadékbevitel nagy melegben vagy sportolás során.

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a túlzott vízfogyasztás sem veszélytelen, ezért fontos a mértékletesség.

A megfelelő hidratáltság támogatja az emésztést, a szív és a vesék működését, valamint a fizikai és szellemi teljesítményt. A szakemberek szerint a nyári hónapokban különösen fontos figyelni a szervezet jelzéseire, mert a folyadékhiány kellemetlen tüneteket és komolyabb egészségügyi problémákat is okozhat.

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