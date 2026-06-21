Elszabadult Knicks-rajongó: kiöntötte az utcára a szemetet, hogy hazavigye a köztéri kukát - videó

Úgy tűnik, New Yorkban már nem a mezek vagy a sapkák számítanak a legértékesebb relikviának, hanem a szemetesek. Egy nő ugyanis gondolkodás nélkül az utcára borította egy köztéri kuka tartalmát, csak hogy megszerezhesse a New York Knicks színeire festett „különkiadást” – vette észre a New York Post.

A nő ellopta a Knicks-kukát, a szemetet pedig otthagyta

Fotó: TikTok

A közösségi oldalakon terjedő videón jól látszik, ahogy a narancssárga sapkát és Knicks-pólót viselő nő fényes nappal kiönti a szemetet a járdára, majd mint aki jól végezte dolgát, fogja a kukát, és egyszerűen elsétál vele. A jelenetet megdöbbentette a járókelőket.

A különleges szemeteseket a New York-i köztisztasági hivatal és az Only NY ruházati márka készíttette a Knicks történelmi, 53 év után megszerzett NBA-bajnoki címe alkalmából.

A narancssárga-kék kukák a csapat bajnoki felvonulása előtt helyezték ki, de sokan már akkor attól tartottak, hogy egyes szurkolók inkább hazaviszik majd őket, mintsem használják. A jóslat gyorsan beigazolódott.

A köztisztasági hivatal nem is finomkodott. Közleményükben úgy fogalmaztak, hogy

a szemét utcára öntése és a közvagyon eltulajdonítása egyszerre illegális és rendkívül ostoba dolog, különösen úgy, hogy mindez kamerák előtt történt.

A rendőrség egyelőre nem indított eljárást, mivel hivatalos bejelentés nem érkezett az ügyben.

Nem ez volt az egyetlen túlzásba vitt ünneplés a Knicks bajnoki címe után. Az elmúlt napokban több verekedés, késelés, lövöldözés és rongálás is történt, 63 embert őrizetbe vettek, sőt több iskolabuszt is felgyújtottak. Ezek után talán már senkit sem lep meg, hogy valaki egy köztéri szemetesben látta meg a tökéletes emléktárgyat.