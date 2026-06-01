Görögország

Egy hónapig ingyen lakhat egy görög szigeten, de van egy fontos feltétel

Ingyenes szállást kínálnak egy görög szigeten, de a lehetőség nem egyszerű nyaralásról szól. A kóbor macskák gondozásáért cserébe önkéntesek költözhetnek Szírosz szigetére, ahol több ezer utcán élő állat vár segítségre.
Görögországban, Szírosz szigetén 2027-re keres önkénteseket a Syros Cats nevű nonprofit szervezet, a jelentkezési időszak szeptemberben nyílik meg. A kiválasztottak ingyen lakhatást, reggelit és rezsiköltség-térítést kapnak, cserébe heti 25 órában, legalább egy hónapon át segítenek az utcán élő macskák ellátásában – számolt be a Focus Online.

Kóbor macskák mellé keresnek önkénteseket Szírosz szigetére
Fotó: Olavfin / Wikipedia

A feladat elsőre álomszerűnek tűnhet a macskarajongóknak, de a szervezet szerint nem elég szeretni az állatokat. Az önkénteseknek vállalniuk kell a kevésbé romantikus munkákat is: 

sebek ellátását, alomtakarítást, etetést és higiéniai feladatokat.

A macskákat elkülönítve kell gondozni, hogy elkerüljék a fertőzések terjedését. A szervezet ezért megbízható, önálló és pontos jelentkezőket vár, akik nem riadnak vissza attól, hogy „bepiszkolják a kezüket”.

Több ezer utcán élő állatnak kell segítség

Szírosz szigetén a becslések szerint mintegy 3000 kóbor macska él. Sokan szemetesek közelében, elhagyott épületekben vagy üres telkeken keresnek élelmet, több állat pedig éhes, parazitás vagy rossz állapotban van.

A program nagy érdeklődést vált ki, 

a jelentkezőknek azonban legalább 25 évesnek kell lenniük, és minimum egy hónapot kell vállalniuk a szigeten.

