Egy hónapig ingyen lakhat egy görög szigeten, de van egy fontos feltétel

Görögországban, Szírosz szigetén 2027-re keres önkénteseket a Syros Cats nevű nonprofit szervezet, a jelentkezési időszak szeptemberben nyílik meg. A kiválasztottak ingyen lakhatást, reggelit és rezsiköltség-térítést kapnak, cserébe heti 25 órában, legalább egy hónapon át segítenek az utcán élő macskák ellátásában – számolt be a Focus Online.

Ingyen lakhatás Görögországban? – Kóbor macskák mellé keresnek önkénteseket

A feladat elsőre álomszerűnek tűnhet a macskarajongóknak, de a szervezet szerint nem elég szeretni az állatokat. Az önkénteseknek vállalniuk kell a kevésbé romantikus munkákat is:

sebek ellátását, alomtakarítást, etetést és higiéniai feladatokat.

A macskákat elkülönítve kell gondozni, hogy elkerüljék a fertőzések terjedését. A szervezet ezért megbízható, önálló és pontos jelentkezőket vár, akik nem riadnak vissza attól, hogy „bepiszkolják a kezüket”.

Több ezer utcán élő állatnak kell segítség

Szírosz szigetén a becslések szerint mintegy 3000 kóbor macska él. Sokan szemetesek közelében, elhagyott épületekben vagy üres telkeken keresnek élelmet, több állat pedig éhes, parazitás vagy rossz állapotban van.

A program nagy érdeklődést vált ki,

a jelentkezőknek azonban legalább 25 évesnek kell lenniük, és minimum egy hónapot kell vállalniuk a szigeten.