Titkos drogalagutat fedeztek fel – egy tonna kokaint sikerült lefoglalni

A hatóságok szerint a hírhedt Jalisco Új Generáció Kartell (CJNG) tagjai egy San Diegóban működő álüzletet használtak fedősztoriként a nagyszabású kokaincsempészethez. A nyomozók már tavaly december óta figyelték a „Buy 4 Less” nevű boltot az Otay Mesa határátkelő közelében. Bár az üzlet hivatalosan kiskereskedelmi egységként működött, a megfigyelések során feltűnt, hogy szinte egyetlen vásárló sem fordult meg benne. Ehelyett férfiak érkeztek és távoztak bőröndökkel, amelyek gyakran üresnek tűntek. A csomagokat olykor a mexikói oldalra vitték át, ami tovább erősítette a hatóságok gyanúját, számolt be a Guardian.

A kokain csempészéséhez egy 300 méter hosszú alagutat használtak a bűnözők az amerikai-mexikói határ alatt – Fotó: HANDOUT / US Department of Justice

Mélyhűtőkben rejtették el a kokaint

Május végén a nyomozók észrevették, hogy a gyanúsítottak több járművel gyűltek össze az üzletnél. Egy teherautóba mélyhűtőket pakoltak, amelyeket különféle csomagokkal töltöttek meg. A rendőrök röviddel később megállították a járművet. A kábítószer-kereső kutyák azonnal jeleztek, a vizsgálatok pedig megdöbbentő eredményt hoztak: a teherautóban és a másik két autóban összesen több mint egy tonna kokaint találtak.

A letartóztatásokat követően a szövetségi ügynökök átkutatták a „Buy 4 Less” épületét. Itt bukkantak rá arra a titkos lejáratra, amely egy 17 méter mély aknába vezetett. A hatóságokat azonban még ennél is nagyobb meglepetés várta.

A föld alatt egy több mint 300 méter hosszú, professzionálisan kialakított alagút húzódott az amerikai-mexikói határig. A nyomozók szerint az alagút további mintegy 240 méteren át folytatódhatott a mexikói Tijuanáig.

Az alagút kialakítása rendkívül fejlett volt. A bejutást egy kifinomult hidraulikus emelőszerkezet segítette, odalent pedig sínrendszert és kocsikat használtak a rakomány mozgatására. A járat elektromos hálózattal és szellőztetőrendszerrel is rendelkezett, ami arra utal, hogy hosszú ideje működhetett, és jelentős összegeket fordítottak a kiépítésére.

Életfogytiglani börtön is várhat a gyanúsítottakra

A szövetségi ügyészek négy embert vádoltak meg a csempészakcióban való részvétellel. Két mexikói és két amerikai állampolgár ellen emeltek vádat, és akár életfogytiglani börtönbüntetés is kiszabható rájuk. Az egyik vádlottat külön az illegális határátlépési alagút építésével és üzemeltetésével is megvádolták.

A most felfedezett járat az első ilyen határon átnyúló alagút Dél-Kaliforniában 2022 óta. Az amerikai hatóságok 1993 óta összesen 99 hasonló alagutat találtak, ezek közül mindössze 28-at minősítettek ilyen magas színvonalon kivitelezett, „kifinomult” létesítménynek. A hatóságok szerint a mostani rajtaütés súlyos csapást mért a mexikói drogkartellek egyik legerősebb szervezetére.

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