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vizsgálat

Nyomozást indított a rendőrség: idős beteg zuhant le a kórház harmadik emeletéről

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A 71 éves férfit a baleset után a sürgősségre szállították. A rendőrség most gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indított vizsgálatot a kórházból kizuhant beteg ügyében.
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Hétfőn este érkezett a bejelentés a 112-es segélyhívón arról, hogy lezuhant egy 71 éves beteg a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház harmadik emeletéről. 

kórház
A kórház harmadik emeletéről zuhant le egy beteg / Fotó: Zakir Rushanly/pexels / Képünk illusztráció)

Lezuhant egy beteg a kórház harmadik emeletéről

Az idős férfi a Maros megyei rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az első emelet magasságában lévő melléképület tetejére esett, majd a baleset után az egészségügyi személyzet azonnal ellátta, és a sürgősségi betegellátó egységbe szállították további vizsgálatok, valamint kezelés céljából. 

Az ügyben a rendőrség most gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indított büntetőeljárás keretében folytat vizsgálatot, annak érdekében, hogy fényt derítsenek az eset körülményeire - írja a Székelyhon.

 

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