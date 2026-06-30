Nyomozást indított a rendőrség: idős beteg zuhant le a kórház harmadik emeletéről

Hétfőn este érkezett a bejelentés a 112-es segélyhívón arról, hogy lezuhant egy 71 éves beteg a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház harmadik emeletéről.

A kórház harmadik emeletéről zuhant le egy beteg / Fotó: Zakir Rushanly/pexels / Képünk illusztráció)

Lezuhant egy beteg a kórház harmadik emeletéről

Az idős férfi a Maros megyei rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az első emelet magasságában lévő melléképület tetejére esett, majd a baleset után az egészségügyi személyzet azonnal ellátta, és a sürgősségi betegellátó egységbe szállították további vizsgálatok, valamint kezelés céljából.

Az ügyben a rendőrség most gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indított büntetőeljárás keretében folytat vizsgálatot, annak érdekében, hogy fényt derítsenek az eset körülményeire - írja a Székelyhon.